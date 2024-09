"Le rimonte grazie al gioco di squadra"

Due vittorie su due, ma non si dica a mister Clementi che contro l’Avezzano sarebbe stato semplice arrivare alla conquista della posta totale.

La formazione marsicana ha dato il tutto per tutto, ma ha pagato un paio di ingenuità a caro prezzo. La Vigor ringrazia e si gode il primato tutto marchigiano vissuto in coabitazione con l’Ancona e il Fossombrone.

Mister Aldo Clementi è soddisfatto del risultato, meno di alcuni aspetti tattici, soprattutto in mezzo al campo. De Angelis ha lavorato bene in fase di impostazione, ma in interdizione è apparso un po’ timido. Decisamente confusionario Idaro, ma il tempo per crescere non manca. I tre punti però sono arrivati, inoltre la difesa ha lavorato bene e l’attacco ha mostrato lampi di puro talento.

La Vigor ha vinto di squadra, ma se D’Errico, Konè e Gabbianelli, in modalità differenti, hanno messo la firma sul secondo successo consecutivo dei rossoblu, c’è anche un altro attaccante che ha già conquistato il mondo Vigor: Federico Alonzi. Forse meno appariscente di alcuni compagni di reparto, ma sempre nel vivo dell’azione e soprattutto decisivo.

Il centravanti di Frascati si è subito ambientato e complice qualche problemino fisico di capitan Pesaresi, sta trovando continuità.

Non solo in termini di minuti giocati, ma anche nelle prestazioni, tanto che mister Aldo Clementi ne è rimasto impressionato e nel post partita ne ha tessuto le lodi: "Federico è un giocatore preziosissimo - dice il tecnico vigorino -. Conosce bene la categoria, è davvero uno dei migliori attaccanti del campionato. Tanto lavoro sporco per tenere alta la squadra, anche nei momenti più complicati del match".

Complimenti che non possono non lusingare il diretto interessato, sempre più a suo agio nel centro dell’attacco dei rossoblu.

"Sono felice di aver contribuito al successo della squadra con una prestazione solida - dice Alonzi -. So che può sembrare banale, ma è la verità: non mi reputo un giocatore egoista, sono felice di mettermi a disposizione dei compagni. A Castelfidardo ci ho messo lo zampino, anche contro l’Avezzano ho partecipato all’azione del vantaggio di D’Errico, sono davvero contento. Il gol non è ancora arrivato, ma non sono preoccupato, non deve diventare un’ossessione".

Alonzi promuove il gruppo squadra ed esalta l’ambiente che lo ha subito fatto sentire a casa.

"La Vigor è una squadra solida, le rimonte che abbiamo completato, prima contro l’Ancona poi quella di domenica contro l’Avezzano, non sono casuali - aggiunge Alonzi -. Lavoriamo con calma, senza ansie, giorno dopo giorno valuteremo dove può arrivare questo gruppo, ma una piazza così calda, con dei tifosi così appassionati, merita grandi soddisfazioni. Dal campo il loro calore lo percepiamo ed io sono sempre più soddisfatto della scelta che ho fatto, ovvero approdare alla Vigor".

Nicolò Scocchera