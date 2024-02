Le "rivelazioni" di Dandini e Schettini

Una rassegna in cui ritmo, gestualità e forma dialogata danno vita a interessanti eventi di divulgazione contemporanea. Un programma ricco di personaggi e tematiche importanti affrontate in maniera innovativa e originale con l’auspicio di suscitare riflessioni e nuove consapevolezze. E’ il ‘format’ di ‘Rivela Festival - Scoprire è il miglior modo per evolvere’, una serie di incontri ospitati nel territorio regionale realizzata da Eclissi Eventi. Due le località coinvolte nella provincia anconetana: Osimo e Loreto.

Nella prima, il 20 marzo, al Teatro La Nuova Fenice arriverà Serena Dandini con ‘La Vendetta delle Muse’. Nel Palacongressi della città mariana il 28 marzo, a chiusura del festival, ci sarà il professor Vincenzo Schettini con ‘La Fisica che ci piace’. L’obiettivo è quello di approfondire le grandi sfide che l’uomo deve affrontare, primo fra tutti il global warming, con cui è l’intera umanità a decretare il proprio destino e che ha derive importanti in tutti i campi, dalla scienza alla filosofia, dalla sociologia alla politica, dall’economia all’arte fino alle relazioni umane. ‘Volevo essere Marianne Faithfull’.

Questo era il desiderio di Serena Dandini adolescente, confessato nel suo libro ‘La Vendetta delle Muse’, mentre, in una grigia aula scolastica sognava di vivere le gesta trasgressive della sua musa personale. Perché, da sempre, le muse sono necessarie. Ma se agli albori della civiltà i poeti invocavano le dee per farsi ispirare, con il passare del tempo il ruolo di musa è stato affidato a donne in carne e ossa con sogni, passioni, pulsioni e vita, tanta vita. Dandini ribalta lo sguardo su di loro e compie una ‘rivoluzione’, rimettendo la musa al centro del suo universo, finalmente non più oggetto ma soggetto.

Lo fa spaziando tra epoche e luoghi, dalla Roma barocca alla swinging London, dall’infuocato Sud America delle rivolte ottocentesche alla splendente Los Angeles degli anni ’70, passando per la Parigi delle avanguardie. Tra le ‘muse’, oltre alla Faithfull, ci sono Anita Garibaldi, Colette, Sophie Germain e altre scienziate espropriate dai colleghi maschi.

Vincenzo Schettini è un fisico, un musicista, un ‘professore- influencer’ diventato popolare grazie al canale YouTube ‘La Fisica che ci piace’. Poi è arrivato ‘Il Prof che ci piace’, quella che lui definisce ‘l’evoluzione di me stesso’, uno spazio per migliaia di studenti che vogliono imparare divertendosi. Info 3924450125 e canali social di Eclissi Eventi.