Le rompono il naso in disco: due bulle nei guai

L’accusa di averla spinta in discoteca e insieme ad una amica la mandano ko con diversi pugni in faccia che le hanno rotto il naso. La vendetta manesca si è consumata al Miami di Monsano, il 1 ottobre del 2023. Le due attaccabrighe, anconetane, appena 18enni all’epoca, rischiano di finire a processo per lesioni aggravate in concorso. Ieri il fascicolo giudiziario è arrivato davanti alla giudice Francesca Pizii per l’udienza predibattimentale ma essendo lesioni aggravate dovrà passare per l’udienza preliminare quindi gli atti sono tornati al pm che dovrà chiedere il rinvio a giudizio. Le due imputate sono difese dall’avvocato Francesco Nucera.

La vittima, che aveva 17 anni all’epoca del fatto, voleva costituirsi parte civile insieme alla madre e al padre, assistiti dall’avvocato Marco Ginesi. Erano le 2 quando la 17enne sarebbe stata presa di mira dalle due anconetane. "Io e te dobbiamo parlare" le avrebbe detto una chiedendole di seguirla in pista. Poi le avrebbe detto che non aveva gradito di essere stata spinta. La minorenne aveva provato a dirle che non si era nemmeno accorta ma sarebbe stata raggiunta dai primi pugni. Uscita a prendere una boccata d’aria era poi rientrata in discoteca per andare in bagno. Lì sarebbero arrivati gli altri pugni. Una delle due imputate l’avrebbe presa per i capelli e bloccata mentre l’altra la colpiva in faccia fino a romperle il naso. Per la frattura delle ossa nasali ha riportato 50 giorni di prognosi e ha dovuto subire un intervento di rinoplastica funzionale. Per superare lo choc è finita anche in terapia. Le due anconetane rigettano le accuse, ci sarebbe stata una discussione dovuta ad un eccesso alcolico in cui tutte le hanno date e prese.

ma. ver.