Le rotaie a suon di "Rock" Sui treni più spazi ai bimbi

Da oggi sui binari delle Marche circolano tre nuovi treni Rock di ultima generazione. I convogli sono stati presentati ieri ad Ancona presso la stazione ferroviaria alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti, Goffredo Brandoni, dell’assessore comunale e vice Sindaco, Giovanni Zinni e da Fausto Del Rosso, direttore regionale Marche Trenitalia. "Oggi - ha detto l’assessore Brandoni - consegniamo ai marchigiani tre nuovi treni Rock, comodi, altamente tecnologici e performanti. Ci saranno postazioni per persone con ridotta mobilità e postazioni speciali per mamme con bambini". L’assessore ha tenuto a sottolineare come questo intervento "prosegue lo sviluppo e il completo rinnovo della flotta dei treni, altri 13 ne arriveranno entro il 2025, della Regione Marche che contribuisce con un finanziamento di 37 milioni di Euro".

Il nuovo treno a doppio piano, ha spazi simili a quelli di una metropolitana, in quattro carrozze può ospitare sino a 900 persone, con 465 posti a sedere. Si potranno trasportare le bici e vi sarà anche un’area nursery.

"Oggi consegniamo alla Regione tre treni Rock di nuova conformazione – ha evidenziato Fausto Del Rosso – segno del rinnovamento della flotta per poter portare pendolari e turisti nella nostra regione. Ci sono altri tre treni Rock che circolano tra Ancona e Piacenza, ma questi tre sono dedicati, nella misura, proprio per circolare nella regione". I nuovi treni sono ecosostenibili e riciclabili sino al 97%. In ogni carrozza vi sono videocamere a circuito chiuso per rendere il viaggio in tutta sicurezza. Vi sono 15 posti per bici con prese elettriche. Nelle Marche, grazie a un accordo tra Trenitalia e Regione Marche questo servizio è gratuito.

"Il Comune di Ancona - ha detto l’assessore Zinni - ringrazia la Regione Marche per questo impegno di spesa che si è assunta e ringrazia Trenitalia per questa costante disponibilità. Con questi nuovi mezzi andiamo ad implementare ulteriormente l’intermodalità e la capacità per il trasporto pubblico locale di avvalersi di strumenti importanti che arricchiscono il capoluogo dorico". Questi nuovi treni vanno ad ampliare la varia offerta regionale come il treno che unisce il fine settimana Piacenza a San Benedetto o il treno+bus per raggiungere Portonovo con un solo biglietto e le città di Fermo e di Urbino, i 15 treni che collegano, nei giorni festivi, Ascoli Piceno a San Benedetto del Tronto.

Da oggi prende avvio nelle Marche il nuovo biglietto digitale per i treni regionali acquistabile su App di Trenitalia, agenzie di viaggio e operatori abilitati. Con il biglietto sarà possibile effettuare un numero illimitato di cambio di ora e di data.

c. d.