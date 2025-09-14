Le scuole al via con la riapertura delle strade

Mentre fervono i lavori per riaprire domani le scuole, in particolare Marco Polo e Mazzini dove ci sono cantieri aperti, in sicurezza in centro storico viene ripristinato uno snodo centrale, anche in vista del suono della prima campanella, per la quale il sindaco Ghergo ha preparato una lettera aperta a studenti, insegnanti e famiglie. "Via Fratti – spiegano dal Comune - è stata riaperta al traffico ed è nuovamente percorribile anche via IV Novembre. Due interventi importanti per la viabilità cittadina, resi possibili dai lavori di messa in sicurezza e demolizione programmati dall’amministrazione comunale per eliminare situazioni di rischio e restituire funzionalità a una parte centrale della città". La riapertura di via Fratti è stata resa possibile a seguito di un primo intervento di consolidamento sull’immobile pericolante che ne aveva determinato la chiusura. "Le opere – aggiungono dall’amministrazione comunale - hanno eliminato le criticità più urgenti, consentendo la ripresa della circolazione. La strada è ora percorribile, con l’unica limitazione di un restringimento in prossimità dell’impalcatura, indispensabile per completare i lavori di recupero. Parallelamente, su via IV Novembre è stato completato gran parte dell’intervento di demolizione dell’edificio fatiscente: un’operazione complessa ma necessaria che ha permesso di rimuovere i rischi e aprire la strada a un ripristino completo della viabilità". "In questo modo – spiega l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Lorenzo Vergnetta – prima dell’avvio delle attività scolastiche si restituisce alla città una configurazione quasi normale. È il risultato di una mediazione complessa tra le esigenze dei cantieri e la necessità di garantire una viabilità adeguata". Nella lettera che sarà letta domani il sindaco Ghergo alle famiglie dice: "Camminiamo insieme. La scuola non è un terreno di scontro, ma una comunità educante. Partecipate, dialogate, abbiate fiducia: i vostri figli vi guardano e imparano anche da come noi adulti stiamo nelle relazioni. Il Comune continuerà a fare la sua parte con concretezza. Abbiamo avviato e programmato interventi di manutenzione e sicurezza sugli edifici. Lavoriamo su viabilità e attraversamenti intorno alle scuole, sui servizi di trasporto e di refezione, sull’inclusione. Dove possiamo accelerare, acceleriamo, dove servono passaggi amministrativi, li seguiamo con attenzione e trasparenza. So che per le famiglie i dettagli fanno la differenza: orari, pulmini, palestre, spazi all’aperto. È su questi dettagli che si misura la serietà delle istituzioni".

Sara Ferreri