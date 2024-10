Le scuole Antognini "isolate"?: "Mica siamo nell’Ottocento..."

"Non siamo mica nell’Ottocento: la scuola non è isolata per le comunicazioni. Ma ad ogni modo non dipende da noi, che stiamo sollecitando di continuo ed effettuando sopralluoghi. Dipende piuttosto dalla migrazione della fibra nel nuovo plesso. Il Comune, proprio in questi giorni, ha messo a disposizione una linea telefonica a parte, che viaggia sui cellulari". Prova a spegnere le polemiche l’assessore alle Politiche educative e ai Servizi informatici di Ancona Antonella Andreoli, in merito al non funzionamento della linea telefonica alla scuola Antognini. Un plesso, questo, inaugurato pochi giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico, grazie ad un importante intervento di recupero dopo 12 anni di chiusura, ma che secondo le segnalazioni delle famiglie sarebbe ancora privo di "connessione". E non solo, vista la denuncia del consigliere di Altra idea di città Francesco Rubini, lunedì in Consiglio comunale, per l’assenza di parte degli arredi, come "le tende alle finestre". C’è poi il problema, non di poco conto, di un telefono che non squilla e non riceve. Un problema che "sarebbe figlio del trasferimento ultimato nell’immediatezza della riapertura della scuola – spiega Andreoli –, per consentire al personale di poter lavorare regolarmente nei locali occupati in precedenza. Altrimenti come avrebbero potuto lavorare, senza telefono e Internet?", domanda l’assessore. "Dal giorno successivo al trasloco – prosegue ricostruendo i fatti – è stata effettuata la richiesta di migrazione della linea. Una linea realizzata con i fondi europei del Pon (Piano operativo nazionale) e che risulta essere in capo al Ministero dell’Istruzione tramite la società Infratel Italia. Il servizio, tuttavia, è poi gestito da una società di telecomunicazioni. Stiamo aspettando il passaggio alla linea Voip e che la scuola completi le procedure per Internet. Speriamo sia questione di giorni. E ripeto, il Comune ha messo a disposizione una linea riservata sui cellulari, in attesa che la fibra venga migrata". Il dato di fatto è che i ritardi accumulati in questi farraginosi passaggi hanno prodotto un inizio di anno senza linea telefonica e senza rete. A suffragio però, di una scuola non isolata come nell’Ottocento a detta dell’assessore, "le attività della segreteria vengono ugualmente svolte e per chi avesse necessità di contattare l’Istituto comprensivo Cittadella-Margherita Hack, in cui rientra l’Antognini, può chiamare la sede centrale allo 071.2805041".

Giacomo Giampieri