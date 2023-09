Le scuole del futuro: tanti i cantieri aperti

Scuola, a poche ore dal rientro sui banchi la Giunta fa il punto sugli interventi messi in campo nella prima metà del suo mandato. L’edilizia scolastica e la messa in sicurezza di molti plessi scolastici comunali, che al momento dell’insediamento di questa Amministrazione versavano in condizioni davvero critiche, sono infatti uno dei capisaldi del programma con cui Olivetti e la sua squadra hanno fondato la loro azione amministrativa. Lunedì sono stati aggiudicati i lavori della scuola primaria Puccini e della palestra. L’opera, i cui costi sono stati previsti in 4milioni 909mila euro prevede l’abbattimento del plesso, inagibile dal 2018, e la ricostruzione ex novo dello stesso nonché di una palestra a servizio della scuola.

Ieri sono invece stati aggiudicati i lavori di efficientamento energetico e della copertura della scuola primaria Leopardi: il Comune di Senigallia ha ottenuto un contributo statale di 130mila euro necessari per eliminare le numerose infiltrazioni che da anni causano problemi e disagi.

Interventi a cui si aggiunge l’apertura del cantiere per la costruzione della nuova Scuola Marchetti, con il Project Financing, approvato lo scorso anno e che consiste nella realizzazione della nuova scuola secondaria, di una palestra e una scuola dell’infanzia. L’opera ha un costo complessivo che sfiora i 13 milioni di euro. A breve partirà anche la realizzazione del nuovo asilo nido a Marzocca, il cui costo è di circa 1milione e mezzo di euro. Ieri il sopralluogo ha interessato anche il quartiere di Cesanella, dove sono in corso due interventi importanti: la ristrutturazione della scuola primaria con i locali dell’asilo nido, per un importo di 1milione e 400mila euro e la costruzione del nuovo polo scolastico 0-6 anni per un importo di 3milioni 820mila 607 euro.

"Abbiamo deciso di spostare temporaneamente le lezioni in locali privati, che abbiamo trovato proprio qui a Cesanella dopo aver pubblicato un bando, così da ridurre al minimo il disagio per i bambini e le famiglie" le parole del sindaco Olivetti. Il sopralluogo ha interessato anche la scuola primaria Pascoli, per vedere i nuovi bagni scolastici, realizzati durante l’estate, per un importo di 120mila euro e la secondaria Fagnani, dove gli spazi scolastici saranno a disposizione degli alunni già da oggi mentre i lavori proseguiranno dalle prossime settimane nella parte esterna dell’edificio, così da non creare disagio alla didattica.