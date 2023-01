Le scuole "sfollate" dal sisma cercano spazi

di Marina Verdenelli

Due mesi dal terremoto, le scuole che hanno dovuto traslocare in altri plessi cercano nuovi spazi e nuove soluzioni perché il rientro nelle sedi d’origine non sarà veloce e le attuali ubicazioni iniziano a stare strette. Ecco che allora i presidi e il Comune si sono riuniti ieri per cercare la via più pratica che unisca la possibilità di ospitare gli alunni il più possibile vicino alla sede madre e in maniera sicura. Possibili altri trasferimenti. "Stiamo vedendo se ci sono situazioni per agevolare le attività didattiche – dice Paolo Manarini, assessore ai Lavori Pubblici – soprattutto per chi, come le Podesti, si sono trasferite dal Piano al centro storico".

La scuola media ha 250 ragazzi che, dopo le scosse del 9 novembre scorso, sono finiti alle Tommaseo di via Fanti. Il loro edificio è il più danneggiato, correvano voci anche di una demolizione più che di un ripristino perché costerebbe meno, insieme anche alla scuola materna 25 Aprile, con 67 bambini traslocati alle vicine Verne. In entrambi i due edifici, prima di intervenire, l’ufficio tecnico del Comune dovrà valutare tre cose, la messa in ripristino, il miglioramento antisismico o l’adeguamento antisismico. Tre valutazioni a cui seguiranno anche le valutazioni dei fattori tempo e costo. La terza scuola che ha dovuto lasciare la propria sede, in via Madonnetta, è stata la media Pinocchio, con 163 studenti finiti per sei classi (140 alunni) alle Falcone di piazza Salvo d’Acquisto e per una classe (23 alunni) alla media Collodi, in via della Montagnola. Per la Pinocchio l’intervento di sistemazione è dato prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. L’incontro di ieri in Comune ha visto partecipare, con riunioni singole, i dirigenti scolastici degli istituiti comprensivi interessati dal trasloco e i rappresentanti dei genitori. Presenti anche la sindaca Valeria Mancinelli e gli assessori Paolo Manarini (lavori pubblici), Tiziana Borini (politiche educative) e Stefano Foresi (manutenzioni) che hanno aggiornato gli intervenuti riguardo alle analisi tecniche per mettere a punto il tipo di intervento da effettuare in ciascuna struttura. Sono state individuate insieme soluzioni alternative, sempre all’interno di ciascun istituto comprensivo e quartiere, per recuperare ulteriori spazi e rendere migliore l’organizzazione, superato il primo periodo di emergenza. Ora si realizzeranno le verifiche tecniche e organizzative necessarie per poter confermare le soluzioni individuate.