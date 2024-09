Le "sette sorelle" pronte a stupire. Domani la Jesina, oggi il Marina

Scocca l’ora dell’inizio dei campionati. Domani in campo D ed Eccellenza, oggi via al campionato di Promozione. Che registra una novità quest’anno per le formazioni della provincia di Ancona. Inserite tutte in un girone, quello A, a nord, mentre la stagione scorsa la Vigor Castelfidardo era in quello più a sud, il B. Sono sette "sorelle" quest’anno le formazioni anconetane. Oggi la prima giornata che prevede già uno scontro interessante. Quello tra Moie Vallesina e Fermignanese, due formazioni pronosticate a recitare un ruolo di primo piano in questo torneo. Anche se la favorita numero uno resta la Jesina. Per il blasone e anche per l’organico che ha allestito, tra i vari Paradisi e bomber Tittarelli. La Jesina giocherà le partite casalinghe di domenica e domani i biancorossi - allenati in questa stagione da Igor Giorgini - ospiteranno il Sassoferrato Genga, neopromosso. Si giocherà sotto i riflettori visto che al Carotti il fischio d’inizio è fissato alle ore 19:30. In casa oggi il Marina che ospita il Sant’Orso (altra partita di cartello), mentre la Vigor Castelfidardo - che vede in panchina quest’anno Malavenda - salirà sul campo del Tavullia Valfoglia. Domani altre tre sfide che riguardano le ‘nostre’. Oltre a Jesina-Sassoferrato Genga, in campo la Biagio Nazzaro Chiaravalle, con i rossoblu vogliosi di recitare un ruolo importante in stagione, che inizierà in trasferta, contro il Gabicce Gradara, mentre il Barbara Monserra salirà a Pergola. Un Barbara Monserra che inizierà in trasferta in tutti i sensi la stagione. Perché per più di un mese non giocherà nel proprio stadio neanche le partite casalinghe. Contro il Tavullia Valfoglia, Lunano, Jesina e Moie Vallesina giocherà al Puerini di Ostra Vetere. Il programma. Promozione (girone A), prima giornata (ore 15:30). Oggi: Marina-S.Orso, Moie Vallesina-Fermignanese, Lunano-Vismara, Tavullia Valfoglia-Vigor Castelfidardo, Villa San Martino-Appignanese. Domani: Gabicce Gradara-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Jesina-Sassoferrato Genga (ore19:30), Pergolese-Barbara Monserra (ore 15).