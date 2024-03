Le sfide del commercio: apre una nuova attività

Tante chiusure ma anche alcune aperture di attività commerciali nel salotto buono cittadino. E’ previsto per oggi (ore 16,30 con tanto di dj set) in via mura Occidentali 5F, il taglio del nastro di un negozio di abbigliamento che apre il suo punto vendita in città.

"Siamo anconetani e nel capoluogo dorico abbiamo da tre anni un negozio di abbigliamento in gran parte ma non solo da noi prodotto con cotone organico e tessuti naturali privi di pesticidi e poliestere – spiegano Francesco Caiazza e la sua compagna e collega Martina Bolletta, di 32 e 30 anni -. Abbiamo deciso di crescere e abbiamo scelto di aprire a Jesi perché tanti nostri clienti vengono da qui e perché crediamo sia una bella piazza anche per le persone che vengono dalla Vallesina e dal resto dell’entroterra".

"Il momento non è certo semplice – aggiunge Francesco Caiazza – ma siamo fiduciosi nel futuro e il nostro prodotto è fresco e giovanile ed attrae diverse generazioni. Per il momento lo gestiremo io e la mia compagna alternandoci tra Ancona e Jesi".