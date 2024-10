Le sfide del commercio. Bottega del Carmine apre in centro: "Così investiamo nel capoluogo"

Arriva in centro, in via Carducci per la precisione, la "Bottega del Carmine in città" uno store con i prodotti della storica azienda di via del Carmine famosa soprattutto per la produzione di olio e divenuta negli ultimi anni anche "agri resort". L’ennesima scommessa per il titolare Antonio Roversi che ha deciso di investire nel capoluogo ben consapevole di cosa questo comporti: "Non sappiamo bene neanche noi cosa aspettarci – ammette Roversi – Ancona è una piazza particolare e in questi anni abbiamo visto tante attività e marchi prestigiosi dell’enogastronomia aprire e chiudere dopo poco tempo. La nostra idea al momento è di aprire questo negozio anche per dare la possibilità di fare regali e cesti per Natale e vorremmo restare attivi anche dopo ma tutto dipenderà dall’accoglienza e dalla risposta dei clienti".

L’inaugurazione è fissata per il fine settimana (sono ancora in fase di allestimento) e all’interno del punto vendita si troveranno oltre all’olio, pasta, dolci, vino, conserve, legumi, miele, cereali, confetture e vari prodotti di nicchia offerti grazie alla collaborazione con aziende agricole locali. "Nel corso degli anni abbiamo fatto grossi investimenti presso l’azienda agricola Del Carmine – prosegue Roversi, che è stato a lungo presidente dell’associazione culturale Vista Mare – l’azienda si estende su 60 ettari, di cui 26 piantati con uliveti e 6 ettari di orto. Poi abbiamo anche un allevamento di bovini, suini e pollame e produciamo pasta. I nostri prodotti ortofrutticoli sono in vendita presso il mercato del Piano". L’azienda Del Carmine non si limita alla produzione, ma ha sviluppato una forte vocazione per il turismo rurale. Offre esperienze immersive nel mondo agricolo attraverso visite guidate ai campi e al frantoio, degustazioni e percorsi educativi dedicati alla conoscenza delle tecniche di coltivazione sostenibili. La struttura ospita anche eventi gastronomici e culturali. Ma cosa ne pensa Roversi della "piazza" anconetana per aprire una nuova attività? "Come ex presidente di Vista Mare continuo a dire che il capoluogo ha opportunità enormi ma spesso i primi a non volerlo riconoscere sono proprio i suoi abitanti. Abbiamo tante eccellenze, a partire dalla nautica, un aeroporto e un interporto che possono collegarci al mondo, una posizione strategica che non può che farci crescere sempre di più. Io sono uno dei più grandi sostenitori dello sviluppo futuro di Ancona ma quello che ci frega a volte è la mentalità ancora troppo provinciale e un atteggiamento non sempre positivo verso il cambiamento. Spero che le nuove generazioni, a partire da mio figlio che ha preso le redini dell’azienda, sappiano portare quel cambiamento che Ancona merita".