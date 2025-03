Le sfide del futuro nel festival di Confartigianato

Come affrontare le sfide del futuro, capire cosa stanno passando bambini e adolescenti, capire il cambiamento della nostra economia? Per tentare di dare risposte coinvolgendo studenti, famiglie e mondo dell’impresa, Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino ha ideato "Skill@rti per il Futuro", un festival innovativo pensato per connettere la comunità offrendo strumenti e prospettive per navigare i cambiamenti del presente e del futuro. L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Camera di Commercio delle Marche, si terrà il 3 aprile presso la Mole Vanvitelliana, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. "L’iniziativa – spiegano Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, presidente e segretario di Confartigianato Ancona-Pesaro – nasce dalla consapevolezza delle sfide che il territorio si trova ad affrontare, come lo spopolamento delle aree interne, la denatalità, il passaggio generazionale nelle imprese e la carenza di competenze adeguate. Confartigianato si propone come attore sociale, offrendo una piattaforma per discutere e affrontare queste problematiche, coinvolgendo istituzioni, esperti del mondo economico e sociale, e rappresentanti della cultura e della formazione". La giornata del 3 aprile sarà ricca di appuntamenti: la mattina gli studenti delle scuole secondarie assisteranno alla proiezione di un film e parteciperanno a un laboratorio sulla "disconnessione", guidato dall’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo (Di.Te) presieduta dallo psicoterapeuta Giuseppe Lavenia. Nel pomeriggio, dopo i saluti istituzionali, si terrà un confronto tra rappresentanti del mondo accademico, imprenditoriale e associativo sull’importanza dell’impresa come motore economico e sociale. Un secondo momento sarà dedicato a famiglie e giovani, con interventi di Lavenia e Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione all’Università di Padova, che analizzeranno le dinamiche delle relazioni e del benessere psicologico nell’era digitale. Inoltre le imprese avranno la possibilità di sottoporsi a un assessment gratuito su sostenibilità e digitale e saranno presentati i percorsi formativi gratuiti offerti da Confartigianato per il 2025.