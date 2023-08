Le sfide del turismo "I nostri Mancio e Gimbo hanno contratti diversi Due testimonial perfetti"

di Giacomo Giampieri

"Se uno avesse un figlio, lo vorrebbe come Gianmarco Tamberi". Il direttore dell’Agenzia per l’internazionalizzazione e il turismo delle Marche, Marco Bruschini, traccia anche il profilo più umano di Gimbo, oltre lo sport, dopo l’oro nel salto in alto ai Mondiali di Budapest. "È giovane, fresco, sempre molto gentile e disponibile. Quando è venuto a trovarci alla Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano mi ha fatto un’ottima impressione – illustra – Per questo oggi non possiamo che gioire per la sua vittoria, che ha reso orgogliosa non solo una regione, ma tutta Italia". Il manager romano descrive minuziosamente il post gara, che ha seguito con particolare attenzione, cellulare alla mano, svelando anche un aneddoto: "Non appena Tamberi ha compiuto l’impresa – confessa – ho pubblicato in tempo reale una story sul profilo dell’Atim, che poi è stata ricondivisa da mister Roberto Mancini. Questo è lo spirito delle Marche, questo è lo spirito dei nostri due testimonial: uniti per valorizzare il territorio". E sempre a proposito, Bruschini chiarisce che il binomio Mancio-Gimbo può essere un vero volano di sviluppo e non esiste, al contrario, alcuna sovrapposizione: "Entrambi hanno due contratti ancora in essere, ma soprattutto hanno due ruoli diversi. A prescindere dalle dimissioni da commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Mancini – come già detto in precedenti interviste – è il testimonial della Regione e resta saldamente al suo posto. È indubbiamente lo sportivo marchigiano più blasonato e importante, noto a livello internazionale – illustra il numero uno dell’Agenzia – Tamberi, invece, è il testimonial della Regione per quanto riguarda i social. Ha un’immagine forte, pulita e questo è importante per avvicinare il mondo dei giovani, quelli più avvezzi all’uso delle nuove forme di comunicazione e di dialogo multimediale. Tamberi in questo è una risorsa preziosa".

Dunque si addentra in una riflessione sportiva sul neo campione mondiale: "La vittoria di ieri (martedì, ndr) è chiara, nitida. Ed è stata anche straordinaria per la qualità con cui ha saltato. Torno a ripetermi. Il fatto che Mancini e Tamberi abbiano questa comunione di intenti, che peraltro è anche la nostra, ci rende felici. Insieme possono essere un motivo di grande orgoglio e promozione delle Marche, una regione che ha veramente tante di queste forze ed energie". Che, secondo Bruschini, in passato purtroppo molto volte "non sono state valorizzate adeguatamente". Di qui la decisione di renderli i volti di una regione che prova ad affermarsi a livello internazionale. "Mi chiede se stiamo pensando a qualche evento con Tamberi? Beh, sicuramente posso dirvi che lo inviteremo a qualche nostra presentazione importante. La carta Gimbo me la giocherei per qualche appuntamento all’estero, visto quanto è conosciuto anche fuori dai confini nazionali". Si vedrà. Intanto le Marche e la sua Agenzia per l’internazionalizzazione e il turismo se lo godono. Con in testa il direttore Marco Bruschini.