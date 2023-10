Le sfide della cultura : "Tra Notti bianche e Mole. Ma la festa popolare può essere anche altro"

di Andrea

Nobili *

Curioso fenomeno, e per certi versi positivo, quello che da qualche mese si sta manifestando nella nostra città. Ovvero il progressivo venir meno del luogo comune che vuole Ancona essere una città addormentata sul piano culturale. Un vero e proprio tormentone, nei confronti del quale si è sempre potuto fare poco: anche in presenza di iniziative di qualità, che richiamavano pubblico persino da fuori regione, il sentire comune cittadino era irriducibile all’evidenza. Come se, per i più, la proposta culturale ad Ancona fosse stata inghiottita da un enorme buco nero. Come spiegare, allora, il mutamento di percezione diffusosi nella città, nonostante l’iniziativa, al momento, non sia così cambiata? Forse, perché, da anni, ovunque, una maggioranza di persone coltiva l’idea di una sovrapposizione tra cultura e intrattenimento. Non c’è offerta culturale senza evento, accompagnato, possibilmente, da food e beverage: la dimensione più propriamente intellettuale cede il passo alle piacevoli evasioni di notti bianche e affini.

Il centrodestra, che governa Ancona da pochi mesi, riesce a interpretare al meglio questo diffuso e crescente desiderio di leggerezza; con rinnovato entusiasmo si accolgono iniziative che esistono da sempre ma che, oggi, vengono proposte con una maggiore empatia. Il rischio, però, è quello che paventava un intellettuale incline alle provocazioni (certamente non di sinistra), Philippe Muray: il dirottamento delle politiche culturali verso immensi parchi giochi, fatti di festival e notti bianche. Ciò a scapito di musei, teatri, scuole e delle iniziative caratterizzate da tensione artistica e ricerca creativa. E’ l’illusione di una vivacità culturale, condizionata dalla ricerca di un facile consenso.

Eppure, ci sono stati momenti in cui una proposta culturale alta si è incontrata con la partecipazione popolare; penso a quanto è stato fatto affinché quello straordinario spazio che è la Mole vanvitelliana potesse diventare una “Piazza del sapere”. In questi giorni provo nostalgia per quella città che era stata capace di diventare una delle capitali europee della cultura ebraica, e, soprattutto, dell’impegno per la pace e il dialogo tra i popoli, ospitando negli spazi vanvitelliani (ma anche altrove), il festival di musica klezmer.

Per questo credo che la Mole vanvitelliana dovrebbe essere pensata non solo come spazio espositivo; occorre volare alto, farne la leva più importante per la crescita culturale della città, valorizzando le eccellenze che già ospita, come il Museo Omero. E bene ha fatto l’attuale amministrazione a superare la bizzarria di una gestione affidata a una società di parcheggi.

Ora, però si rende opportuna la declinazione di un progetto straordinario, in grado di elaborare idee e attrarre risorse. In tal senso, qualche anno addietro, si orientava la suggestione di realizzarvi, un centro culturale all’altezza dei tempi (dove potrebbe trovare sede quella biblioteca moderna che Ancona non ha mai avuto), come esistono in molte città europee, puntando ad aggregare giovani e studenti. Mi piace pensare a una nuova stagione politica, meno divisiva, che sappia dimostrare, nonostante i differenti posizionamenti, che su certi temi è possibile una condivisione di fini. Altri, non lontano da noi, ci sono riusciti, ottenendo importanti riconoscimenti. E, se come diceva Umberto Eco, obiettivo dell’impegno culturale è la crescita collettiva, va trovato un punto d’incontro tra le diverse richieste del territorio, che consenta di vivere la nostra città con piacere e intelligenza.

* Ex assessore comunale

alla cultura