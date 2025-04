Le sfide di Portonovo. Camping in alto mare. Aggiudicate le cabine. Via la cooperativa Atlante

Campeggio La Torre, cabine, Zac (Zona accesso controllato) e gestione dei servizi: la rivoluzione a Portonovo è servita, ma serve fretta. Il Comune arriva col fiatone a meno di un mese dall’avvio ufficiale della stagione balneare 2025, a partire dalla gestione del campeggio sulla baia. Tempo fa l’assessore Berardinelli al Carlino aveva detto che la firma dell’atto sul bando di gestione sarebbe arrivata entro Pasqua. Siamo a pochi giorni da quella data e ancora l’ufficialità non c’è, ma soprattutto manca poco al 15 maggio, data in cui parte la stagione. Durante un sopralluogo effettuato ieri il Carlino ha potuto appurare che il campeggio La Torre è rimasto così com’era dalla fine dell’estate 2024. C’è tanto da lavorare per la la società che si aggiudicherà la gestione poliennale della struttura, dagli impianti alla manutenzione ordinaria e straordinaria. C’è da mettere mano ai servizi (i bagni sono stati fatti di recente, ma vanno sistemati), compresi i siti che ospiteranno il bar-ristorante e il negozio di alimentari; c’è da curare il verde, l’illuminazione, rimuovere i rifiuti, sistemare il campetto sportivo lato Torre: al centro da mesi resta uno splendido ‘moscone’ rosso. Alla manifestazione d’interesse per la gestione del campeggio di Portonovo hanno partecipato una quindicina di soggetti e quando la commissione avrà analizzato i punteggi previsti in base all’offerta il servizio verrà assegnato. Nel bando si davano due scadenze: la prima, entro maggio prossimo, appunto di preparare il campeggio per la stagione imminente, la seconda lavorare in prospettiva per il 2026 con un progetto per elevare il sito turistico a Campeggio 3 Stelle.

Restando a Portonovo e spostandoci di poche centinaia di metri, la Commissione creata per giudicare le offerte sulla gestione delle 30 cabine verdi posizionate a due passi dal Sushi Bar il Clandestino, ha concluso il suo lavoro. Un lavoro semplice visto che alla scadenza dei termini è giunta soltanto una candidatura che andrà analizzata. Soltanto allora si procederà al nuovo sistema di assegnazione delle cabine, fino allo scorso anno date in affitto per la stagione sulla base di altrettante aste per ognuna. Il nuovo sistema, portato dalla società che ha presentato la sua candidatura, dovrebbe apportare una serie di migliorie. Anche qui c’è da correre perché la scadenza per iniziare a usare le cabine è fissata al 15 maggio.

Infine, la Cooperativa Atlante, non sarà più attiva a Portonovo dopo la scadenza del contratto di gestione. Il grosso dei servizi svolti dalla cooperativa passeranno alla società in house del Comune Ancona Servizi, controllata al 100%, a partire dai parcheggi a valle e dalla Zac attivata dal vicesindaco Zinni lo scorso anno.

p.cu.