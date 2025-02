Le società sportive in mille figurine

Un album delle figurine con più di mille scatti, che raccontano la vivace realtà associativa e sportiva di Maiolati Spontini. È il progetto ideato da ‘Akinda Italia srl’, un’agenzia che si occupa della creazione di prodotti editoriali, di fama internazionale, e portato avanti con il patrocinio dell’amministrazione, in collaborazione con 16 associazioni del territorio comunale. L’album, che uscirà in due volumi e sarà distribuito da questa settimana nelle edicole ‘Paolo Possenti’ a Moie (via Risorgimento 18) e ‘Janet Morbidelli’ di Castelplanio (via Roma 99), conterrà le foto dei tesserati delle associazioni, sportive e non, che aderiscono al progetto.