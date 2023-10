Le specie d’oltreoceano rischio per l’ecosistema

Del granchio blu si detto e scritto molto durante l’ultima calda estate. Molti gli esemplari che ormai hanno invaso la parte medio alta dell’Adriatico, costituendo un problema non di poco conto per l’ecosistema marino. Tanto che regioni come l’Emilia Romagna e il Veneto hanno dovuto correre ai ripari per evitare la proliferazione della specie che arriva dalle acque del pacifico e che è particolarmente aggressiva, nutrendosi di pesce e molluschi e distruggendo tutto ciò che trova. Il rovescio della medaglia è culinario: la polpa del granchio blu è ottima e i ristoranti della nostra costa la preparano già. Ora sotto anche col "granchio rosa"?