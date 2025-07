Le star della musica rivivono nelle foto. C’è il live set di Giovanardi alla Mole

Ci sarà anche Mauro Ermanno Giovanardi all’inaugurazione della mostra fotografica interattiva ‘Pictures of you’, che da oggi (ore 18.30) al 13 luglio sarà ospitata alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Si tratta di un’edizione speciale dell’esposizione, con un approfondimento sui Ramones, gruppo con cui il fotografo Henry Ruggeri ha avviato la sua carriera. Giovanardi, ex leader dei La Crus, torna nella città che tante soddisfazioni gli ha dato con il festival ‘La mia generazione’. Ma cosa farà esattamente l’artista? E’ lui stesso è rispondere: "E’ previsto un piccolo live set che farò insieme a Luca Guidi, nel corso del quale proporremo alcune canzoni tratte da ‘Chelsea Hotel’ e ‘Decamerock’. Sono previste anche alcune letture di cui si occuperà Chiara Buratti". Ovviamente Giovanardi interpreterà, tra le altre, ‘I wanna be your boyfriend’ dei Ramones, brano inserito nell’album ‘Chelsea Hotel’. In mostra, come si diceva, è presente uno spazio di approfondimento dedicato ai Ramones con altre immagini di Henry Ruggeri e i disegni di Marky Ramone della mostra ‘Marky Goes Mental’. ‘Pictures of you’ sarà visitabile dalle ore 17 alle 21 (lunedì chiuso). Il 12 (ore 18.30) ci sarà l’evento di chiusura con Henry Ruggeri. I biglietti per accedere alla mostra si possono acquistare alla biglietteria della Mole. L’esposizione è composta da più di 50 fotografie scattate da Henry Ruggeri ad artisti iconici come Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna e tanti altri. Grazie alla tecnologia fornita dall’app Notaway, inquadrando ogni foto appariranno direttamente sul telefono dei visitatori in realtà aumentata i contributi video che erano stati realizzati appositamente da Massimo Cotto, protagonista della storia del giornalismo musicale. In questo modo lo spettatore potrà non solo ammirare le fotografie, ma anche conoscere curiosità e aneddoti degli artisti ritratti grazie allo storytelling unico del grande giornalista. Per l’assessore alla Cultura Marta Paraventi è "una mostra unica nel suo genere, ricca di suggestioni visive e musicali, che trasportano il pubblico nel magico mondo dei concerti dal vivo, sapientemente catturato da Ruggeri e raccontato dal compianto Massimo Cotto". L’evento è reso possibile con il sostegno dell’Assemblea legislativa delle Marche.