Le startup della silver economy. Tecnologia al servizio degli anziani

di Silvia Santini

ANCONA

Palazzo Camerata ieri era tutto esaurito per la seconda edizione di "Silver Economy meets Innovation", l’evento organizzato da AC75 Startup Accelerator che vuole proporsi come tavolo di confronto sulle opportunità di innovazione connesse alla longevità della popolazione. Quest’anno il focus è stato su innovazione e startup che affrontano il tema della socialità e dell’isolamento nella popolazione anziana. In Italia metà delle persone che vivono da sole, ovvero oltre 4,2 milioni, sono over 65, in crescita nei prossimi 15 anni fino a circa 6 milioni. Se si considera che gli over 65 sono già il 24,1% della popolazione e gli over 80 il 7,7%, il contrasto a solitudine e isolamento sono l’innesco di soluzioni volte a promuovere la socialità degli anziani, che si traduce in opportunità di innovazione su diversi livelli: tecnologico, sociale e organizzativo.

Coerentemente con l’impegno per la diffusione della cultura della Silver Economy e per la costruzione dell’ecosistema dell’innovazione in questo settore, AC75 Startup Accelerator, l’acceleratore di startup con sede ad Ancona promosso da Fondazione Marche, Fondazione Cariverona e Università Politecnica delle Marche, ha coordinato la seconda edizione di "Silver Economy meets Innovation", il report dedicato all’innovazione nella Silver Economy. Si tratta di un’analisi dei bisogni legati alla solitudine della popolazione anziana e alle soluzioni per contrastarla e promuovere la socialità, accompagnata da casi studio di startup che lavorano in questo ambito, trend e strategie di innovazione raccontati dai partner del programma: Amplifon (main partner), Inrca, UK National Innovation Centre for Ageing, Università Politecnica delle Marche, Silver Economy Network e AC75 SA. La nostra missione è quella di investire e sviluppare startup che forniscono soluzioni innovative che contribuiscono a soddisfare le esigenze o risolvere problemi di una popolazione sempre più longeva – ha detto Mario Pesaresi, presidente di AC75 SA –. Il nostro acceleratore, da pioniere, ha il merito di applicare il motore dell’innovazione a tutte quelle necessità dove la tecnologia può migliorare la vita dell’anziano, dimostrando che può svilupparsi una nuova economia". Il report aiuta a comprendere la dimensione e la complessità dei fenomeni legati a isolamento e solitudine dei soggetti anziani e perchè l’Italia si sia candidata a divenire un importante laboratorio di sperimentazione per le soluzioni rivolte ai senior. L’evento di presentazione del report è stato aperto dai saluti istituzionali di Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, e dall’introduzione ai lavori di Mario Pesaresi, Presidente di AC75 SA, seguito da un panel di interventi in cui personalità e organizzazioni italiane e internazionali porteranno il proprio punto di vista sul contrasto all’isolamento. Il sottosegretario Lucia Albano, Ministero dell’Economia e delle Finanze, è intervenuto sulle politiche del Governo Italiano a supporto degli anziani e la promozione del senior.