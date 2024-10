"Le stelle cinematografiche anconetane" raccontate dal prof Antonio Luccarini

"Le stelle cinematografiche anconetane". E’ il titolo dell’incontro che questo pomeriggio (ore 17) nello Spazio Presente di Ancona, in via Buoncompagno, vedrà come protagonista il professor Antonio Luccarini. L’appuntamento è inserito nell’ambito della mostra mostra fotografica ‘Ancona tra passato e futuro’, terza tappa di un progetto delle memoria cittadina costruito da Lions Club Ancona Host. La mostra quest’anno si focalizza sui luoghi del lavoro e del tempo libero: alcuni scatti ritraggono teatri e cinema. Oggi l’ex assessore alla cultura, noto cinefilo, parlerà delle grandi attrici doriche, da Virna Lisi ad Ave Ninchi.