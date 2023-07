Le storie della disperazione "Lavorare così è disumano Chiediamo soltanto dignità"

"Non riesco ad andare in Albania nemmeno qualche giorno e portare i miei figli dai loro nonni e zii. Lavoro solo io, ho uno stipendio tra 1.200 e i 1.300 euro, un affitto da pagare e il finanziamento dell’automobile per venire al lavoro da Falconara". Bledar è uno dei tanti padri di famiglia che ieri e anche oggi sarà davanti ai cancelli della sua azienda per chiedere "un trattamento dignitoso". La paura di non riuscire a vivere dignitosamente e non poter dare un futuro ai figli è palpabile. La consapevolezza della lotta sacrificando il proprio stipendio è palpabile: "Siamo consapevoli che scioperare vuol dire non guadagnare ma abbiamo raggiunto il limite e così non riusciamo ad andare avanti – rimarca Bledar – Per questo siamo qui: chiediamo solo dei rimborsi spese per i pasto e il riconoscimento dei livelli contrattuali".

Con lui c’è Armand, saldatore di Pianello di Ostra: "Faccio ogni giorno 43 chilometri per venire al lavoro. A Pianello di Ostra ho lavorato per 18 anni come metalmeccanico e ogni scatto di anzianità lo stipendio aumentava. Poi l’azienda purtroppo ha chiuso e sono venuto a lavorare qui, ma sono sempre inquadrato da anni allo stesso modo. Siamo saldatori ma prendiamo la paga da apprendisti. Se tolgo il carburante per venire a lavorare prendo 1.100 euro: è una vera vergogna. Ho moglie e un figlio. Non chiediamo la luna ma solo il giusto, direi qualcosina. Quando sono stato alluvionato ho chiesto alcuni giorni di ferie per poter liberare i locali dal fango e dare anche una mano ma mi hanno concesso solo tre giorni. Per l’azienda siamo solo numeri".

Tra di loro c’è anche El Anouar El Miloudi, presidente del Centro culturale islamico Al Huda di Jesi: "Lavoro da 17 anni di cui 12 come saldatore, ma sono sempre al terzo livello. Abbiamo avuto diversi incontri negli ultimi due anni con la proprietà, gruppo Tiberina ma ci dicono sempre no. I saldatori in particolare bagnano di sudore ogni giorno tre maglie. Con queste temperature lavoriamo in condizioni disumane mentre gli impiegati in ufficio stanno con l’aria condizionata. Alcuni stanno andando via perché non basta lo stipendio. A noi che restiamo non rimane che lo sciopero".

"Sono con l’agenzia da 4 anni – spiega Benjamin di Chiaravalle – prendo poco più di 1.200 euro netti e ho due bambini e una moglie da mantenere. I miei figli mi chiedono di portarli in piscina ma non posso farlo se vogliamo continuare a pagare da vivere e mangiare".

