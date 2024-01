Le storie della frazione raccolte in un libro

Storie, personaggi e tradizioni della frazione che s’incontrano in un libro. All’auditorium Fallaci di Castelferretti, oggi alle 17.30, la presentazione di ‘Mario de Roma e l’orologio di Castel Ferretti’, un volume che ripercorre la storia di Mario Barbanera, il promotore nella prima metà degli Ottanta del restauro dell’orologio pubblico del paese, fermo dal 1972, l’anno del terremoto. Mario, a quel tempo, seppe coinvolgere tanti compaesani, anche grazie all’allora Consiglio circoscrizionale guidato da Marco Molinelli. È proprio Molinelli che, attingendo dalle carte di Mario e dalla documentazione amministrativa e giuridica, è riuscito a ricostruire lo sviluppo di questa iniziativa ed è l’autore del libro dedicato ad una figura di rilievo per Castelferretti. Nell’opera è presente anche un’appendice storica sul Castello e un ricordo di Loredana Barbanera, la figlia di Mario. L’evento odierno è stato organizzato dalla locale sezione dell’Anpi. Non è da escludere la presenza del comitato ‘Riattiviamo l’orologio di Falconara Alta’, quel nucleo di cittadini che si batte per la riattivazione dello storico macchinario che, fino a qualche mese fa, caratterizzava l’antico borgo falconarese.