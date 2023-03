"Le storie della Storia: la battaglia di Qadesh", da Fogola c’è lo studioso Andrea Cupido

"Le storie della Storia: la battaglia di Qadesh". E’ il titolo dell’incontro in programma venerdì (ore 18.30) alla libreria Fogola di Ancona con Andrea Cupido, specializzato in hittitologia e assirologia, che ha partecipato con l’università di Pisa a seminari e gruppi di studio sulla cultura orientale antica, anche in collaborazione con il Museo archeologico di Firenze e con il dipartimento di Storia antica dell’ateneo pisano. La battaglia di Qadesh è un evento riccamente testimoniato da entrambe le parti in gioco, l’impero hittita e quello egiziano. Nel 1274 a.C. davanti a Qadesh, in Siria, i due eserciti si scontrano per il dominio della ricchissima regione. Cosa ci dicono i documenti storici, qual è l’assetto politico dopo questo scontro? Chi ha veramente vinto? Testimonianze e mistificazioni di una guerra. Allor come oggi.