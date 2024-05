Le storie positive di specie a rischio di estinzione

Talk e letture per raccontare le storie di successo di alcune specie che rischiavano l’estinzione, ma che grazie all’azione di conservazione dei parchi zoologici sono ormai fuori pericolo. In occasione del World Species Congress, il primo Congresso mondiale per la conservazione della specie andato in scena mercoledì, il Parco Zoo Falconara ha organizzato un fine settimana di eventi a tema dedicati ai grifoni, alla testuggine italiana palustre e all’ibis eremita (in foto). Tra oggi e domani, ecco gli appuntamenti falconaresi. In entrambe le giornate, alle 12, ‘Sotto le ali del grifone’, incontro per scoprire come zoo e acquari aiutano gli animali in natura. Alle 15 sarà il momento di una lettura per bambini: ‘Una trachemys è per sempre’. L’area dedicata alle testuggini d’acqua dolce sarà allestita con tappetoni, cuscini e peluche a forma di tartaruga per ascoltare la storia della testuggine italiana e americana. Alle 16 ‘L’eremita in volo verso casa’, talk per conoscere un’avvincente storia di successo italo-austriaca con protagonista l’ibis.