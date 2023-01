"Le tariffe comunali sono tutte aumentate"

"Le tariffe comunali sono tutte in aumento. La Giunta Ghergo non è dalla parte dei cittadini già stremati per colpa della crisi. Le spese vanno diminuite, subito, a costo di tagliare gli stipendi del sindaco e degli assessori". Così Danilo Silvi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia Fabriano. A poche settimane dall’arrivo in consiglio del Bilancio Silvi evidenzia: "Dopo le troppe promesse fatte in campagna elettorale, il sindaco Ghergo aumenta le tariffe, come quelle dell’abbonamento annuale dei parcheggi, esternalizza i servizi, come mensa e trasporti, e non c’è ancora una linea chiara da seguire per il rilancio della città. Non si può dire di sostenere il lavoro se poi si aumentano le tariffe dei servizi e alcuni servizi interni, mensa e trasporti, vengono appaltati non si sa per quale risparmio. Tutelare il lavoro vuol dire anche evitare di dare in esterna ciò che il Comune potrebbe fare internamente, magari facendo lavorare i fabrianesi. Serve una politica diversa per far risorgere questa città. E’ passato più di metà anno dall’insediamento della Giunta – dice e ancora non vediamo nuovi progetti se non i cantieri che erano stati predisposti dalla precedente Giunta".