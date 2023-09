Le tavole cinematografiche di Kazuo

Tavole dal sapore cinematografico e uno stile elegante che hanno spesso per protagonisti personaggi femminili, donne indomite, volitive che sanno essere anche vendicative. Le si possono scoprire a palazzo Bisaccioni dove sono esposte sessanta opere originali dell’autore giapponese di fama mondiale Kamimura Kazuo, 50 delle quali esposte per la prima volta a livello mondiale. Una delle opere più famose dell’autore è il manga Lady Snowblood, da cui è stato tratto l’omonimo film nel 1973. L’esposizione, a ingresso libero, a cura di Paolo La Marca, curatore anche della pubblicazione dell’opera di Kamimura in Italia, con la collaborazione di Alessio Trabacchini e Giovanni Nahmias, e il coordinamento di Roberto Gigli, è itinerante: la prima tappa fino al 19 novembre a Palazzo Bisaccioni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, la seconda al Paff! International Museum of Comic Art di Pordenone.

"Ho trovato – spiega il curatore La Marca - nella scrittura e nel modo di disegnare di Kamimura Kazuo - una qualità e un gusto molto elegante che deriva dalla cultura classica giapponese però abbiamo anche una grande influenza da parte del cinema. Era un appassionato di cinema e cercava di applicare anche le tecniche cinematografiche al fumetto quindi lo slow motion o il sole che arriva a poco a poco sugli occhi della protagonista. Ho cercato di focalizzarci su un periodo quasi completo della carriera dell’artista: dall’inizio degli anni Settanta fino all’85, portando opere che non sono mai state esposte nemmeno in Giappone. Tavole tratte da manga che non sono mai stati pubblicati in monografica in Giappone. Cercando di dare così uno sguardo inedito su un artista che è conosciuto a livello internazionale per opere come ‘Lady snowblood’, ‘L’età della convivenza’ e ‘la primula del canto’ ma che ha tantissimo da raccontare. L’intenzione è di far vedere un alto aspetto di Kamimura legato ad altre opere che neanche in Giappone sono state pubblicate in monografico".

Kamimura Kazuo (1940-1986) è considerato unanimemente uno dei grandi classici del fumetto mondiale. Il suo disegno elegante ma mai superficialmente decorativo, unisce una profonda conoscenza della pittura classica giapponese, specialmente quella sviluppatasi tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, con il dinamismo tipico dei manga. Pittore e grafico prima che fumettista, dedicava grande attenzione all’equilibrio della composizione e alla cura del particolare, caratteristiche che rendono unico il suo approccio alla narrazione disegnata e particolarmente seducenti i suoi originali. "Il segno di Kamimura – spiega il co-curatore Giovanni Nahmias – incide la pagina, la fa sanguinare, suscita sentimenti autentici. Genera punti luce, anzi controluce, che illuminano da dentro le azioni dei personaggi e conferiscono un valore speciale all’istante rappresentato. Un segno colmo di sensualità, perché capace di coinvolgere il lettore sul piano intimo dei sensi: ci fa provare dolore e piacere, ci fa sentire caldo e freddo, ci sorprende e ci placa, ci affama e ci appaga. Complice, rivelatorio. È struggente, sempre". Previsti anche laboratori, workshop e seminari rivolti a un pubblico ampio e alle scuole.

Sara Ferreri