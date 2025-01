Le Terrazze provano a rinascere

Le Terrazze di Portonovo possono contare su nuova linfa vitale. Nella mattinata di ieri sono iniziate le opere di piantumazione degli alberi: sono state messe a dimora anche specie arbustive quali il corbezzolo, il terebinto e la fillirea. Inoltre nella giornata di oggi verranno installati i nuovi giochi in legno.

La fine dei lavori di ripristino della zona è prevista per il weekend: entro sabato, infatti, saranno terminate le piantumazioni residue (anche quelle a pronto effetto) e inizieranno le operazioni di installazione dei tutori sulle piante più grandi. L’Amministrazione comunale raccomanda ai cittadini di fare attenzione: le piante, anche se già messe a terra, non presentano naturalmente radici ben salde, in quanto non hanno ancora iniziato ad ancorarsi al suolo e, di conseguenza, sono suscettibili rispetto a calpestio o scuotimenti.

Anche i giochi necessitano di qualche giorno per permettere i naturali assestamenti sia del terreno che dei materiali al nuovo ambiente. Si raccomanda quindi, di non transitare nell’area interessata dal restyling e comunque di non oltrepassare l’area delimitata dal nastro, che è videosorvegliata. Le spese dell’opera sono a carico della produzione cinematografica che qui aveva girato alcune scene.