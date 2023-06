Le testimonianze choc "Bimbi portati al sicuro Poteva essere una strage"

La betoniera impazzita ieri ha schivato per un pelo la scuola materna Ulisse che si trova proprio lungo la discesa di via Crocioni, dove il mezzo di lavoro veniva giù come una scheggia. "Avevamo i bambini nel parco della scuola – ha raccontato una insegnante, ancora scossa per l’accaduto – abbiamo visto tutto in diretta e ci siamo resi conto che poteva fare una strage. Abbiamo fatto rientrare i bambini subito, al sicuro, all’interno dell’edificio. Quel mezzo era proprio senza controllo. Paura? Sì tanta, ma non possiamo dire altro. Abbiamo avvisato la nostra preside. I bambini per fortuna stanno tutti bene". La materna Ulisse fa parte dell’istituto comprensivo Quartieri Nuovi e per i piccoli la giornata è proseguita regolarmente ma dentro le aule, lontani da ulteriori pericoli. L’edificio scolastico non ha riportato nemmeno danni a differenza di altre strutture lungo il percorso. La casa più danneggiata è quella dove la betoniera si è schiantata, lungo via Passo Varano, al civico 323. Oltre il muro dove il mezzo si è fermato, distruggendolo, c’è un garage adibito a cucina dove tutti i giorni passa le sue giornate Giancarlo Micheli, 77 anni: "Sono ancora scosso – ha detto l’anziano – non ero in casa per fortuna o sarebbe stata la fine. Ero uscito poco prima per la spesa". La figlia Vanessa ha detto "papà poteva morire, la sedia dove di solito sta adesso è sotto le macerie quindi...". "Fortunatamente non eravamo in casa – ha aggiunto la donna – papà vive sempre lì, da 70 anni, quello che la betoniera ha buttato giù è un muro portante del palazzo. Ha staccato tutto, i tubi del gas, dell’acqua. La betoniera scendeva contromano non so perché, forse non funzionavano i freni". Al secondo piano della stessa palazzina c’era una studentessa di 20 anni che stava studiando per preparasi all’esame di maturità. Era con un compagno di classe quando ha sentito un botto tremendo. "Mia figlia Miriam mi ha subito telefonato – ha raccontato il padre, Mohsen Sola, tunisino, da vent’anni residente a Passo Varano con la sua famiglia – mi ha detto papà qui è successo un casino e io sono corso a casa. Faccio il muratore ed ero al lavoro quando è successo. Mia figlia era spaventata, diceva che sentiva puzza di gas e c’era un liquido strano io le ho detto di lasciare subito la casa e mettersi in salvo. Lei ha preso il gatto, Paride, ed è andata via". Nei palazzi accanto c’erano dei ragazzini, nessuno maggiorenne, che hanno sentito il botto e i muri tremare. Le case di Passo Varano sono case che hanno visto la guerra e sono tutte attaccate tra loro.

Marina Verdenelli