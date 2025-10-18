Le testimonianze: "Tossivano e gridavano, c’era chi non respirava. Usciti dalla finestra"

"Ho visto delle ragazze che tossivano e sono uscita dalla finestra perché siamo al primo piano. Avevo paura". Così una studentessa dell’istituto superiore Podesti Calzecchi Onesti ha raccontato ieri mattina quanto avvenuto all’interno della scuola dove qualcuno ha spruzzato uno spray al peperoncino determinando poi l’evacuazione dell’edificio. "Anche alcuni professori facevano fatica a respirare – ha proseguito l’alunna – io sono uscita nel corridoio e ho visto che tossivano tutti e poco dopo è suonato l’allarme. È stato spruzzato credo nel corridoio. Erano le 9 ed era appena suonata la campanella".

Alle 11 di ieri gli studenti non erano ancora rientrati nelle proprie aule dove avevano lasciato tutte le loro cose, gli zaini, i libri. "Non abbiamo capito subito che cosa era successo – ha spiegato un’altra studentessa, al terzo anno – la mia classe è in un’ala dove la sostanza urticante non è entrata nella stanza. Noi ci siamo accorti perché è suonato l’allarme antincendio e allora gli insegnanti ci hanno detto che dovevamo uscire tutti fuori. C’è stata qualche scena di panico, qualcuno gridava, volevamo sapere cosa stava succedendo perché vedevamo arrivare i vigili del fuoco e avevamo saputo che tre nostre amiche erano rimaste intossicate. Una ragazza che soffre di epilessia ha avuto un mezzo mancamento, l’hanno soccorsa".

Solo una volta che gli studenti sono stati accolti chi nell’auditorium chi nella palestra sono arrivate via via le prime informazioni in merito alla sostanza urticante spruzzata. "Nemmeno le professoresse – continua la studentessa del terzo anno – sapevano cosa fosse successo. Sono state loro poi a riportarci le nostre cose, le hanno prese dalle classi e ce le hanno date. Noi a scuola non siamo più rientrati, nessuno e alle 12.30 ci hanno fanno uscire per tornare a casa".

I vigili del fuoco hanno lavorato fino all’ora i pranzo per controllare l’edificio. "Non c’era niente di anomalo – ha spiegato Roberto Alessandroni, ispettore antincendio dei vigili del fuoco – quello che è stato spruzzato poi non è rimasto perché sono state aperte le finestre. Arrivati sul posto i ragazzi erano tutti fuori dall’istituto come da piano di emergenza. Circa 20 di loro sono stati presi in cura dal 118, ma solo uno o due con sintomi specifici da intossicazione. Più che altro erano agitati e in stato d’ansia. Noi abbiamo fatto una rilevazione strumentale nei locali dove ci sono stati problemi di respirazione per vedere se c’era una sostanza sospetta".