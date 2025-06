Le testimonianze. Volontari e associazioni: "Eri uno di famiglia sempre al nostro fianco"

Al termine della messa si è formata una lunga coda di persone pronte a ricordare a tutti i presenti Stefano Foresi, ma soprattutto a ricordare le sue innumerevoli azioni volte ad aiutare gli altri, risolvere i problemi di ogni singolo cittadino, coinvolgere e accogliere, aiutare chi ha più bisogno, amministrare il bene comune. Tra i primi ad intervenire Susanna Dini che tra la commozione ha detto: "E’ difficile definire Stefano in poche righe, un uomo di partito, un bravo politico, un ottimo amministratore ma soprattutto tutti vi hanno trovato un caro amico. La città ha perso uno di famiglia. Aveva sempre tempo per tutti. Amava questa città e l’amava profondamente. Lui era sempre il primo ad arrivare quando in città c’era bisogno di qualsiasi cosa. Esempio di buona politica al servizio dei cittadini amava questi quartieri, il Piano, gli Archi, che aveva nel cuore. Lascia qualcosa in ognuno di noi".

Il volontariato, l’aiuto agli altri erano sue priorità. "Dal 2004 è iniziato il sodalizio con te – ha detto il volontario della Croce Gialla di Ancona – e in tutte le circostanze ci hai portato a realizzare un sogno che era la sede che non riuscivamo a trovare. Ci sei sempre stato vicino in tutto, anche quando facevamo la tombola di san Ciriaco. Una persona che al di là della politica ha fatto tanto per questa città". Daniela Ronchi, presidente del Comitato Andos Ancona, le donne operate al seno: "Voglio ringraziare Stefano per tutto l’aiuto che ci ha dato in questi anni. In un momento delicato della nostra vita avevamo bisogno delle istituzioni e lui ci è stato sempre vicino". Presente anche la Libera Comunità in Cammino che attraverso la voce del volontario ha voluto evidenziare l’impegno di Foresi per il quartiere degli Archi: "Le feste ’Insieme senza barriere’ con i pescatori, gli scout, le insegnanti delle scuole Leonardo Da Vinci, il Centro H o gli incontri mensili per favorire l’inserimento degli anziani soli. Stefano è stato una grande persona e lascia nel cuore di tutti i volontari sensibilità, disponibilità e soprattutto tanto cuore". A portare la loro testimonianza anche le insegnanti dell’Istituto Comprensivo Posatora, Piano e Archi "per il quale Stefano ha fatto tantissimo. Le sue parole erano inclusione ed integrazione, quello che noi facciamo tutti i giorni e che lui ci ha sempre aiutato a fare. Gli siamo immensamente grati per tutto quello che ha fatto per la scuola". A salire sul podio anche le collaboratrici della Partecipazione democratica che lavorarono accanto a Foresi: "Ogni via, ogni angolo, ogni spigolo di Ancona erano a te noti – ha detto una di loro – In quell’ufficio si è sempre respirata aria di famiglia ma tutto era sempre da fare subito. In cambio ci coccolavi portandoci dolci e cioccolatini". Poi gli interventi della Protezione Civile, della Banda di Torrette, del centro H.

A prendere il microfono, a lato dell’altare, anche una rappresentante della comunità latino americana che ha tenuto a ribadire quanto importante sia stato l’incontro con Stefano Foresi: "Sono in Italia da venti anni – ha detto – e Stefano, che ho incontrato appena giunta ad Ancona, mi ha aiutato moltissimo ad inserirmi nella realtà anconetana dandomi sostegno nelle pratiche da fare e soprattutto a comprendere meglio questa città e la sua gente. Con lui le parole accoglienza e condivisione erano realtà".

Infine ha preso la parola la figlia Ilaria che, con parole di amore e riconoscenza, ha ricordato il padre, il marito, il nonno, l’amministratore tra i continui applausi della gente.

Claudio Desideri