Le "Tracce" di Giovanni Seneca: composizioni tra colto e popolare

Secondo appuntamento con la stagione concertistica ‘Linfa’, promossa dalla Scuola Musicale ‘Giovan Battista Pergolesi’ di Jesi in collaborazione con l’Organizzazione EUR (Ente Lirico-Pesaro), il Comune e il Ministero della Cultura.

Sei i concerti in programma, ospitati nella chiesa di San Nicolò in corso Matteotti a Jesi, per un cartellone che attraverserà l’intero mese di maggio, per concludersi la prima settimana di giugno.

Domani sera (ore 21) protagonista sarà il chitarrista e compositore anconetano Giovanni Seneca, chiamato ad esibirsi con il suo recital intitolato ‘Tracce’. Seneca, noto anche come direttore artistico del ‘Festival Adriatico Mediterraneo’ di Ancona, impugnerà tra l’altro la chitarra battente. Si tratta di un concerto completamente incentrato su composizioni originali, scritte dallo stesso Seneca, che hanno come tratto saliente la fusione tra colto e popolare. I brani presentati nel programma sono stati scritti dall’autore per diverse formazioni in diversi periodi della propria carriera, e in questo recital vengono riportate alla loro origine creativa per chitarra sola.

L’utilizzo di diversi tipi di chitarre durante il concerto esalta le sfumature di ogni composizione. Di particolare interesse è sicuramente l’utilizzo della chitarra battente, un antichissimo strumento della tradizione dell’Italia meridionale, dalla Campania alla Puglia, passando per la Calabria, ancora molto usato ma che si presta a nuove potenzialità espressive. Si approda nei porti più disparati e i suoni, misti alla salsedine, ci investono prima di scendere dalla nave chitarra. La musica parla un linguaggio conosciuto e filtra come granelli di sabbia nella grande clessidra dove, la sabbia stessa, ci riporta a spiagge infinite che abbiamo amato e da cui abbiamo tratto calore e dissepolto sensazioni. Info: www.scuolapergolesi.it e 0731205856. Ingresso 10 euro (ridotto 5 euro).