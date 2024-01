Le "Tracce" di Giovanni Seneca: concerto al museo Archeologico

Un filo che unisce il porto di Ancona, la città e il mare. E’ quello di ‘Porto svelato’, un percorso promosso dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per gli ‘Italian port days’, manifestazione nazionale creata per avvicinare le comunità alla vita e alla cultura portuale, per far conoscere gli scali, i protagonisti e le attività di queste realtà.

Il progetto è ideato da Adriatico Mediterraneo e vede co-protagonisti il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Marche Teatro - Teatro del Canguro, Hort e il laboratorio artigianale Bottega Tintura.

Il programma, che prevede sei appuntamenti, debutta oggi (ore 17) al Museo Archeologico Nazionale delle Marche con la visita guidata alla sezione picena e alla nuova sezione romana. Alle 18, nel Salone delle Feste del Museo, Giovanni Seneca, musicista e direttore artistico di Adriatico Mediterraneo, presenterà "Tracce", recital per chitarra e battente.

Si tratta di un concerto per chitarra sola completamente incentrato su composizioni originali, scritte da Giovanni Seneca, che hanno come tratto saliente la fusione tra colto e popolare. I brani presentati in programma sono stati scritti per diverse formazioni in diversi periodi e in questo recital vengono riportate alla loro origine creativa per chitarra sola. L’utilizzo di diversi tipi di chitarre durante il concerto esalta le sfumature di ogni composizione. Di particolare interesse l’utilizzo della chitarra battente, un antichissimo strumento della tradizione dell’Italia meridionale, dalla Campania alla Puglia, passando per la Calabria, ancora molto usato ma che si presta a nuove potenzialità espressive. Si approda nei porti più disparati e i suoni, misti alla salsedine, ci investono prima di scendere dalla nave chitarra.

La musica parla un linguaggio conosciuto e filtra come granelli di sabbia nella grande clessidra dove, la sabbia stessa, ci riporta a spiagge infinite che abbiamo amato e da cui abbiamo tratto calore e dissepolto sensazioni.

La partecipazione ai due eventi è gratuita, ma essendo i posti limitati è necessario prenotarsi alla mail adriaticomediterraneo.stampa@gmail.com. Domenica mattina (ore 11) al Teatrino del Piano andrà in scena "Storie di mare sulla cresta dell’onda – Storie a poppa", letture per i bambini dai cinque anni in su a cura di Marche Teatro-Teatro del Canguro.