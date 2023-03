Le trappole sulla Rete Acquista online un’auto: è una truffa da 20mila euro

Pensava di aver fatto un affare, acquistando su internet un’auto quasi nuova ad un prezzo molto concorrenziale ma dopo essersi accordato con i venditori e aver pagato l’intero importo ha capito che era caduto in una truffa che gli è costata 20mila euro. A rimanere con un pugno di mosche in mano è stato un 75enne anconetano che ha denunciato il raggiro ai carabinieri della stazione principale di Ancona. I militari, in meno di un mese di ricerche e indagini, hanno rintracciato tre persone, autori della truffa, in Veneto: sono tre uomini tra i 41 e i 51 anni, denunciati per truffa aggravata e ricettazione, in concorso. Tutti e tre sono già noti alle forze dell’ordine per precedenti.

L’anconetano doveva fare l’auto nuova e prima di procedere ad un acquisto in una concessionaria ha fatto una ricerca tramite il portale subito.it per vedere se c’era qualche occasione. Dopo qualche consultazione ha trovato una Peugeot 308 in vendita nella provincia di Torino, che sembrava riunire tutte le caratteristiche tecniche di suo gradimento, oltre ad essere proposta ad un prezzo particolarmente vantaggioso, solo 20mila euro. Il 75enne ha così deciso di contattare i venditori, che nell’annuncio si sono proposti come addetti alle vendite di una concessionaria, e dopo una breve trattativa, si è lasciato convincere a concludere l’affare, ingolosito anche dal fatto che la vettura gli sarebbe stata consegnata a domicilio. L’uomo ha dunque versato l’importo sul conto corrente che gli è stato indicato dopodiché ha atteso l’arrivo della vettura. Trascorsi alcuni giorni non ha ricevuto nulla e non ha più sentito nemmeno i venditori. Ha provato a contattarli ma nessuno di loro gli ha più risposto. Così ha capito di essere stato truffato e si è rivolto ai carabinieri. I militari, partendo dal bonifico incassato, sono arrivati ai tre furfanti. Adesso si procederà anche a poter recuperare il denaro.

ma. ver.