Le trattative. Si studia il ritorno in corso Mazzini

Caos ambulanti, la soluzione di piazza Roma, seppur temporanea, non piace a tutti gli operatori commerciali: possibile un ritorno immediato, seppur in parte, delle bancarelle in corso Mazzini. "Domani (oggi, ndr) porterò il tema in giunta proponendo questa soluzione – spiega l’assessore con delega al Commercio Angelo Eliantonio – Dieci bancarelle nel tratto di corso Mazzini dal Mercato delle Erbe a piazza Roma, 4 attorno alla fontana dei cavalli e 8, su due fronti, in piazza Roma fronte corso Garibaldi". Lo spostamento dei 22 banchi dall’attuale posizione di corso Garibaldi, parte alta, sembrava cosa fatta dopo la mediazione dell’assessore. Ora, tuttavia, quel percorso che sembrava poter essere condiviso appare in salita: "Non è la soluzione che fa per noi – spiega al Carlino uno degli ambulanti di lungo corso – e lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle durante il ponte dei santi. Per fare spazio al mercato Europeo siamo andati in piazza Roma e gli incassi ne hanno fortemente risentito. Noi da qui (da corso Garibaldi, ndr,) non ci vorremmo spostare adesso, per il periodo natalizio vorremmo trovare altre soluzioni, vediamo come andrà avanti l’interlocuzione con l’amministrazione comunale". In effetti la soluzione del ritorno, quanto meno in parte, in corso Mazzini non viene scartata e le direzioni ‘Commercio’ e ‘Lavori pubblici’ stanno dialogando per trovare una soluzione che possa soddisfare tutti. Quella proposta da Eliantonio dovrebbe servire in tal senso. Impossibile, tuttavia, che i 22 banchi restino in corso Garibaldi. Sono emerse problematiche legate al caricio-scarico e, inoltre, Filotea attiverà presto un dehors proprio lungo il corso.

Saranno giorni e settimane cruciali per risolvere un problema che si sta facendo spinoso per Palazzo del Popolo. Non vanno dimenticate le proteste, legittime per certi versi, di un esercente di piazza Roma che ha segnalato al Comune il totale oscuramento della sua attività a causa di alcuni ambulanti che non si attengono alle regole. Ieri la bancarella nel mirino presentava decine di abiti appesi sull’ombrellone, ma per fortuna il locale in questione era chiuso per ferie. Alla sua riapertura, la settimana prossima, qualcosa andrà certamente fatto.

