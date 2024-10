Le tre forchette del Gambero Rosso a Madonnina del Pescatore e Uliassi

La spiaggia di velluto sempre più città Gourmet, il Gambero Rosso assegna le Tre Forchette a ‘La Madonnina del Pescatore’ e il ristorante ‘Uliassi’, entrambi nella top ten con 94 punti. Festeggia anche Andreina con 90 punti. La guida racconta ancora una volta le migliori insegne della Penisola: ben 2430 indirizzi per mangiare e bere bene. "Quest’anno abbiamo voluto valorizzare ancora di più quei locali che cercano nuove vie creative, con combinazioni e registri inediti, stimolanti o disturbanti che siano. Il cibo può stimolare pensieri altri, illude, ci proietta in mondi che non riusciamo a vedere". La Marche si aggiudicano il primato di ben quattro ristoranti a cui sono state assegnate le Tre Forchette, tra conferme (Andreina, La Madonnina del Pescatore e Uliassi) e new entry come ‘Dalla Gioconda’, ristorante di Gabicce Mare che è entrato nell’olimpo del Gambero Rosso con 90 punti. "Sono 26 anni di Tre Forchette e un’esperienza culinaria di 40 anni,la nostra costante dedizione e passione per il lavoro ci rinnovano successi e ci fanno raggiungere nuovi traguardi" spiega Moreno Cedroni. Si allunga la lista dei tanti locali presenti tra lungomare e centro storico, insigniti di numerosi riconoscimenti legati alla qualità del prodotto. Non solo ristoranti, ma anche pizzerie, come il ‘Cavò Lieviti&Distillati’ e gelaterie come ‘Brunelli’, un’altra eccellenza locale presente con i suoi locali in via Carducci e Marzocca. Una città che continua a brillare con le Tre Stelle Michelin del ristorante Uliassi e le Due Stelle Michelin del ristorante La Madonnina del Pescatore, cinque stelle che, con il supporto di tanti altri locali, hanno trasformato la spiaggia di velluto in una meta culinaria.