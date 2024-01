Le tre vite di Paolo Calabresi: "Siamo tutti perfetti sconosciuti"

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. L’ultima oggi sta nelle nostre sim. Cosa accadrebbe se un gruppo di amici facesse un gioco della verità mettendo i cellulari sul tavolo e condividendo messaggi e telefonate? È lo spunto iniziale di "Perfetti sconosciuti", in scena stasera (ore 21.15) al teatro "La Nuova Fenice" di Osimo (replica domenica al "Gentile" di Fabriano, ore 17). Sul palco Paolo Calabresi, Valeria Solarino, Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini, Marco Bonini e Lorenza Indovina. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale, portando così sul palco il suo film omonimo. Calabresi, un aggettivo per lo spettacolo: cinico, sorprendente, inquietante, catartico? "Spiazzante – dice –. E imbarazzante. Mette in difficoltà i protagonisti, ma anche gli spettatori. Soprattutto quando si accorgono che la cosa potrebbe riguardare loro stessi. Perché ovviamente ci si identifica. Si ride più che nel film. Il testo sembra scritto per il teatro. È una commedia, divertente e profonda". Siamo diventati l’estensione del nostro smartphone?

"Sì, sempre di più, visto tutto quello che riusciamo a farci. E poi c’è anche l’intelligenza artificiale. Per gioco ho fatto come delle ‘prove’. È impressionante quello che sa fare, e ancora più lo è la velocità con cui lo fa".

Ma nella realtà qualcuno farebbe mai il gioco dei cellulari condivisi?

"Non lo so, il mio personaggio, Rocco, non l’avrebbe mai proposto. Ma qualcuno lo fa e lui ‘sopporta’ la situazione. Viene fuori che ama la moglie al punto da chiudere un occhio su certe cose, sentendo che lei è in un periodo di crisi. Non è più la stessa. Le persone che amano davvero sanno aspettare che il partner torni come era prima".

Quale ‘segreto’ viene svelato? "Ad esempio che lui ha un rapporto privilegiato con la figlia. La moglie scopre che il padre gli ha dato dei preservativi. Si vede che ha un fidanzato... Alla madre non ha detto niente, e lei lo vive come un piccolo tradimento. Spesso certe cose fatte a fin di bene hanno conseguenze negative".

Facile intuire che uno spettacolo così deve avere una compagnia molto affiatata.

"Mi sono trovato benissimo con i colleghi. In realtà si dice sempre così, anche se ci si è odiati. Ma nel nostro caso è vero".

Si dice che gli attori sono un po’ egocentrici...

‘Gli attori sono delle teste di... Sono un po’ stronzetti".

Nel 2023 ha fatto cinque film e una fiction. Ha un sosia?

"Qualche anno fa mi sono fatto passare per Nicolas Cage. È lui che mi aiuta".

Torneranno mai i suoi mitici scherzi con ‘interpretazioni’ di vip?

"Me lo chiedono in molti. Ma non ne ho la forza. Ci vuole uno stato di grande abnegazione e di grande concentrazione. Però sto lavorando a un progetto, un film, che riguarda proprio quelle trasformazioni".