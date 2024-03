Le truffe agli anziani. Mamma di un poliziotto fa arrestare il malvivente: "Venga pure qui a casa"

Telefona ad un’anziana per mettere in atto la truffa del finto avvocato che chiama per un incidente stradale ma non sa che la donna dall’altra parte della cornetta è la madre di un poliziotto. "Suo figlio ha avuto un incidente - le dice al telefono il malvivente - è rimasta ferita una donna che era incinta, ha perso il bambino, deve essere operata ma servono 12 mila euro o saranno guai". A ricevere la chiamata, giovedi, poco dopo l’ora di pranzo, è stata una 82enne che queste truffe le conosce bene. Il figlio, sovrintendente al Commissariato di polizia, l’ha messa in guardia più volte per non fidarsi di certe telefonate. L’anziana ha lasciato parlare quell’uomo che si è presentato come avvocato e che per dare credito a quanto stava dicendo le ha passato anche un maresciallo dei carabinieri, probabilmente era sempre lui con una voce camuffata, che le confermava tutto e l’urgenza di risolvere con il pagamento. L’82enne a quel punto ha detto al truffatore che aveva solo 3.100 euro in casa. "Vanno bene lo stesso - avrebbe risposto il finto avvocato - il resto lo anticiperò io poi con calma lei me li darà. Mando mio cugino a prenderli". Chiusa la conversazione l’anziana ha telefonato al figlio che però non gli ha risposto. Poi ha chiamato la nuora raccontandole tutto e la donna le ha detto di stare calma e che avrebbe subito avvisato il marito nonché figlio dell’82enne. Il poliziotto, che era di turno proprio con orario 14-20, ha capito la truffa in atto e ha avvisato i colleghi. Dal Commissariato è stata mandata una pattuglia in borghese lungo la via. Il figlio della donna si è nascosto nel palazzo e ha atteso la madre che è scesa nell’androne, al piano terra, dove il truffatore le aveva dato appuntamento. Poco dopo è arrivato un giovane, 28 anni, identificato poi come un napoletano, che ha fatto il gesto di prendere la busta con dentro i soldi che l’anziana aveva riposto. A quel punto è intervenuto il poliziotto-figlio. Era in borghese e ha cercato di fermare l’impostore che ha opposto resistenza dicendo "sono il maresciallo Primo". Per fuggire lo ha spinto, l’agente è caduto rimanendo ferito con con 7 giorni di prognosi. I colleghi hanno bloccato il napoletano fuori dalla palazzina e lo hanno arrestato per tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, su disposizione del pm Ruggiero Dicuonzo. Il 28enne ha passato la notte in cella di sicurezza e ieri mattina è stato portato al tribunale di Ancona per la convalida. Difeso dagli avvocati Carlo Bianchi e Arcangelo Calazzo, del foro di Napoli, ha chiesto scusa davanti alla giudice Martina Marinangeli per la reazione avuta con i poliziotti che non avrebbe subito riconosciuto perché in borghese. "Mi sono trovato accerchiato - avrebbe sostenuto il 28enne in aula - ma non era mia intenzione fare del male a nessuno. Ho avuto una reazione ingiustificata". L’arresto è stato convalidato e il 28enne ha patteggiato ad 8 mesi, pesa sospesa, e rimesso in libertà.