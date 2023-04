Le truffe della maga Asia "Sciamani e ossa umane per scacciare il maligno"

Amori finiti male, un lavoro che non arriva, ma anche promesse di guarigione da gravi malattie e "liberazione" da malocchi e fatture. Su queste fragilità una donna, di 67 anni, residente in provincia di Varese, in arte ‘Asia’, con l’aiuto della figlia ‘Azzurrà e dell’aiutante ‘Benny’, secondo le indagini della Guardia di Finanza ha raggirato decine di persone, anche nelle Marche, riuscendo ad accumulare oltre 2 milioni di euro, sui quali non ha pagato le tasse, che le sono costati un sequestro da 900 mila euro e una denuncia per truffa e reati tributari. Un film già visto quello della sedicente maga e cartomante che attraverso spazi televisivi assicura di poter risolvere qualunque problema con amuleti e incantesimi. Rispetto al passato, Asia si serviva anche delle piattaforme social, in particolar modo Facebook e YouTube, dai quali vendeva i suoi servizi a clienti di tutte le età. Non avrebbe avuto alcuno scrupolo, stando alle indagini delle Fiamme Gialle varesine, anche a chiedere o addirittura pretendere denaro da persone gravemente malate. È il caso di una giovane donna affetta da Sla, una patologia degenerativa tra le più dolorose, sia dal punto di vista fisico che psicologico, alla quale avrebbe addirittura promesso la guarigione, a fronte di un lauto pagamento. Migliaia di euro per "pratiche magiche" e amuleti che, ovviamente, nulla hanno potuto contro la malattia.

A far partire le indagini dei finanzieri è stato un 31 enne, impiegato, che si era rivolto alla sedicente maga per un grave problema familiare. L’uomo, dopo aver ascoltato le quantomeno scontate promesse della 67 enne in televisione, la ha contattata per chiederle supporto. Lei gli ha prospettato un grave pericolo, con conseguenze addirittura mortali, che avrebbe potuto scongiurare solo invocando gli sciamani per rinvenire alcune ossa sotterrate in ben sette cimiteri diversi e porre fine al maleficio. Costo della prestazione divinatoria: 31mila euro. Partendo da questo caso, i finanzieri sono risaliti ad almeno 50 persone finite nel suo giro di truffa (se qualcuno provava a interrompere il rapporto e i pagamenti veniva terrorizzato con ipotesi di mali o guai in arrivo), ai conti correnti a case e proprietà di lusso intestati a parenti e amici. Proprio in virtù delle tasse non versate, alla sedicente maga è stato già sequestrato il corrispettivo, mentre le indagini procedono per accertare i profili ed eventuali accuse sia per lei che per i suoi collaboratori sciamani per recuperare le ossa nei cimiteri.