Le varie forme di "Nostos", il ritorno. Ecco il progetto di Bottega Teatro

Marchestorie, il tema della V edizione è Nostos il ritorno. Un filo conduttore che rappresenta una novità, introdotta dalla direttrice artistica Paola Giorgi capace di unire Comuni diversi, appartenenti a province differenti, e di mostrare come la cultura riesca a generare condivisione. "Nel corso delle edizioni i Comuni che si sono rivolti a noi per la direzione artistica sono cresciuti: oggi collaboriamo con Servigliano, Belmonte Piceno e Monteleone di Fermo, con Genga (terzo anno), con Numana e Montecavallo" spiega Giorgi. Un altro elemento importante è l’attenzione ai Teatri Storici, sono 80 quelli in attività focus introdotto da MarcheStorie in questa ultima edizione. "Pur operando in Comuni che non dispongono di teatri storici, abbiamo voluto affrontare comunque il tema, proponendo la nostra visione di valorizzazione del patrimonio teatrale nel suo insieme". Da quest’anno, inoltre, è stato riconosciuto un punteggio aggiuntivo ai progetti che coinvolgono i soci del Consorzio Marche Spettacolo. "Bottega Teatro Marche è socio aderente e rappresentante degli aderenti nell’Assemblea dei Consorziati, e considera questa scelta un segnale importante di riconoscimento per il sistema regionale. Va sottolineata anche la nostra scelta precisa: lavoriamo con artisti professionisti marchigiani. Un atto volto a far conoscere e sostenere il professionismo artistico in una fase complessa per il settore" prosegue la Giorgi.

Si parte sabato 13 e domenica 14 da Genga, con "Nostos, il viaggio che non torna. Dal profondo del mito riemergono voci femminili". Un progetto che nasce dal cuore della terra: le Grotte di Frasassi, il Castello e il Tempio del Valadier diventano luoghi fisici e simbolici in cui il ritorno non avviene, ma si trasforma. Il 20 settembre ci si sposta a Montecavallo, il comune più piccolo delle Marche: ‘Nostos, la festa del ritorno. A Montecavallo tra cammini, parole, sapori e comunità’, qui il ritorno diventa storia concreta: quella di una giovane imprenditrice che da Parigi è tornata a riaprire un’attività familiare. Il 10, 11, 12 ottobre sarà il turno di Numana con ‘Nostos, Storie di mare, di ritorni, di attese’, un incontro che lega identità marinara e immaginario letterario. La V edizione di Marchestorie si chiude a Servigliano il 17,18,19 ottobre con ‘Nostos, tracce di Circe. Viaggio tra monti incantati, visioni teatrali e memorie future’.