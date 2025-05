Le vecchie glorie dell’As Polverigiana si sono ritrovate tra aneddoti e tanto calcio

E’ stato un grande momento amarcord, di condivisione, di commozione, per quei tempi felici di vittorie sul campo e non solo. Lo scorso venerdì sera le vecchie glorie dell’As Polverigiana calcio si sono incontrate, di nuovo, per un momento conviviale. La voglia di rivivere quel passato non li ha fatti esitare nella risposta a colui che ha deciso di organizzare la reunion. Sono passati anni dagli Ottanta e Novanta, quando giocavano da ragazzi mettendo in campo tutto il talento riconosciuto dai grandi risultati ottenuti. Durante la serata, organizzata con grande entusiasmo proprio per ripercorrere quei momenti gloriosi, sono stati ripercorsi i momenti d’oro dell’associazione sportiva sfogliando album di foto sapientemente riassemblate che ormai fanno parte della memoria sportiva del paese. C’è chi ha ricordato quegli anni con grande nostalgia, tempi del grande calcio che è rimasto nel cuore e nelle menti di appassionati e non solo, che hanno regalato sogni e risultati concreti.