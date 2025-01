"Le vendite online incidono molto"

"Negli ultimi 3 o 4 anni, l’interesse per i saldi è sicuramente calato anche nel nostro settore di alta gamma: da quando il Black Friday, che inizialmente era nato solamente per le piattaforme di vendita online, è diventato un vero e proprio anticipo dei saldi e con meno regole, molti negozi applicano scontistiche continuamente, fino a Natale. Per questo, nel momento in cui si dovrebbe andare in saldo, i clienti sono meno interessata ad acquistare in sconto. Anche in questo primo avvio di saldi, l’affluenza si è registrata nei primissimi giorni, ma diminuisce velocemente. Anche le piattaforme di vendita online contribuiscono a questa situazione, L’andamento delle vendite, in generale, nel 2024 è stato un po’ più lento rispetto agli anni precedenti, con un dicembre calmo nelle prime settimane ma con un’impennata finale".