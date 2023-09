"Le Vie del Rock sono infinite":. Edoardo Bennato sbarca alle Muse

La stagione rock del Teatro delle Muse si arricchisce di un pezzo da novanta. E’ Edoardo Bennato, che farà tappa ad Ancona il 7 dicembre con il suo nuovo tour nei teatri "Le Vie del Rock sono infinite". I biglietti per il concerto, organizzato da Alhena Entertainment e Dimensione Eventi, sono già in vendita on line sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it e www.ticketone.ithelpoutlets) e Ciaotickets (www.ciaotickets.com e www.ciaotickets.compunti-vendita), e a breve sul circuito Vivaticket e alla biglietteria delle Muse (07152525). Questi i prezzi: poltronissima 63 euro; poltrona 57,50 euro; I galleria 49 euro; II galleria 43,70 euro; III galleria 28,75 euro; I ordine di palchi 46 euro; II ordine di palchi 43,70 euro; III ordine di palchi 36,80 euro.

Una delle voci rock più inconfondibili del panorama musicale italiano, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico: Edoardo Bennato torna in concerto nei principali teatri italiani con una scaletta composta da brani indimenticabili, tratti dai concept album "Burattino senza fili", "Sono solo canzonette", "Abbi dubbi", "Le ragazze fanno grandi sogni", "La fantastica storia del Pifferaio magico", fino all’ultimo "Non c’è", uscito nel 2020. Sul palco il pubblico ritroverà quei temi che da sempre hanno caratterizzato le canzoni del cantautore partenopeo rendendole oggi profeticamente attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo, il tutto accompagnato dalla sua pungente ironia attualizzata ed esasperata fino al paradosso. Più di due ore di spettacolo nel quale confluiranno le due anime del cantautore: quella sarcastica, mai patinata o convenzionale, provocatoria e irriverente, e l’anima sognatrice con melodie irresistibili che fanno ormai parte del immaginario collettivo. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni.

A precedere Bennato saranno Elio e le Storie Tese, che si esibiranno alle Muse il prossimo 20 ottobre, la Premiata Forneria Marconi, nel concerto intitolato PFM canta De André (31 ottobre) e Vinicio Capossela, che nell’ambito del festival ‘Spilla’ sarà nel Massimo cittadino l’8 novembre.

Senza dimenticare il grande doppio evento del 3 e del 4 novembre, giorni in cui il PalaPrometeo ‘Rossini’ di Ancona aprirà le porte a Ligabue e a migliaia di suoi fan.