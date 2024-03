Le vittime di violenza al centro degli incontri

Festa della Donna, al via le iniziative sulla spiaggia di velluto e nell’hinterland. Sala gremita quella del Consiglio Comunale dove venerdì si è tenuto il convegno dal titolo: "Come riconoscere la violenza economica - l’abuso invisibile che sta dentro la violenza di genere". L’appuntamento è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Ostra Vetere, su iniziativa dell’ assessore per le pari opportunità Giuseppina Codias. Molto importante è stata la presenza dell’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi che ha parlato dei due aspetti fondamentali legati al tema della violenza di genere: quello educativo e quello giuridico, illustrando i vari percorsi da intraprendere in materia di istruzione sin dall’età evolutiva, insieme alle Istituzioni affinchè si continui nel cammino delle riforme intrapreso. L’assessore regionale ha rivolto infine un pensiero alle tante donne vittime di violenza, a quelle che hanno sofferto e soffrono in silenzio ricordando la necessità di tenere alta l’attenzione affinchè anche a livello istituzionale non si abbassi mai la guardia. L’intervento della professoressa Graziella Vitali, promotrice dell’evento e Presidente dell’associazione "Donne e Cultura", ha incentrato il suo intervento sulla necessità di formare culturalmente la consapevolezza ,rispetto al tema trattato, delle nuove generazioni sia in ambito scolastico che familiare.