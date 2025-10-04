Le voci dalla strada: "Qui è tutto fermo. Ce l’abbiamo fatta"

"Siamo qui davanti alla Msc che è bloccata e non sta scaricando. Volevamo verificare proprio questo, lo sciopero è la nostra azione ha effettivamente fermato le operazioni di scarico. Qui è tutto fermo, gli addetti non sono riusciti a entrare per portare a termine le operazioni. Sono le 18.30". Attraverso un videomessaggio uno degli attivisti e coordinatori del movimento Marche per la Palestina documenta l’avvenuto ingresso all’interno del porto commerciale fino alla banchina 26 dove è ormeggiata la grande nave portacontainer della Msc. Attorno il silenzio e nessuno addetto al lavoro; i container sono rimasti sopra la nave e lì resteranno almeno fino a oggi. La solidarietà alla popolazione martoriata della Striscia di Gaza e la vicinanza ai componenti della Flotilla prelevati l’altra sera in acque internazionali dalle forze israeliane passa per il blocco totale del porto. Le rivendicazioni vanno avanti: "Siamo riusciti a bloccare le navi fino alle 22 di oggi – grida uno degli esponenti dei Centri Sociali delle Marche – Noi siamo per le operazioni dirette, reali, non facciamo marketing di propaganda e non scendiamo a patti con la politica dei partiti. Ieri (giovedì, ndr) eravamo in corteo nel centro di Ancona e abbiamo bloccato la città, oggi (ieri, ndr) siamo qui per bloccare sia il porto che la circolazione stradale".

Le polemiche a distanza tra i gruppi di manifestanti non hanno in alcun modo intaccato la riuscita del venerdì di sciopero e di protesta. Differenze di visione anche all’interno dei lavoratori della compagnia portuali: "Siamo pochi, ma ci siamo – ha detto uno degli esponenti dei camalli che hanno aderito allo sciopero e al corteo di Marche per la Palestina – e soprattutto stiamo cercando di fare il possibile per lanciare un segnale di vicinanza verso la popolazione martoriata della Palestina". I loro colleghi che invece non hanno aderito allo sciopero, al di là delle reti divisorie dello scalo commerciale intanto osservavano scettici l’enorme massa di persone lanciando anche accuse e provocazioni ai manifestanti. Oggi intanto almeno una decina di pullman partiranno da Ancona verso la capitale dove è in programma la grande manifestazione nazionale a favore della Palestina Libera.

