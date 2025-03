Le zone di spaccio osservate speciali

Pomeriggio di controlli per il personale delle volanti della polizia con il reparto prevenzione crimine di Perugia, le unità cinofile antidroga della Questura di Ancona e due unità di polizia locale di Jesi, coordinate dal vice questore Paolo Arena. Un servizio straordinario di controllo del territorio con l’obiettivo di prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e di incolumità pubblica. Con l’impiego del cane Hermes, sono state monitorate e setacciate le aree più sensibili della città e in particolare: via Setificio, Piazzale Partigiani, via Granita, Giardini pubblici, Porta Valle, Parco del Vallato, quartiere San Giuseppe, Piazzale San Savino, Viale Verdi, Viale della Vittoria.

Durante i controlli, in un bar è stata accertata l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolo e sedie, la presenza di un’insegna non autorizzata, la mancanza della licenza Utif (relativa alle bevande alcoliche). Un ristorante cinese, invece, non aveva esposto il cartello di divieto di fumo, così come l’indicazione dell’orario di apertura. Nel laboratorio di preparazione cibi, veniva riscontrata la presenza di scarti alimentari sia all’interno del lavandino che sul bancone: il tutto evidenziava una scarsa cura igienica dei locali. Inoltre, l’addetto alla cucina, non utilizzava il copricapo durante le lavorazioni dei cibi.