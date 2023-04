"Le Ztl diventano imprescindibili"

Le ZTL sono una priorità irrinunciabile se si intende rivoluzionare davvero la viabilità e la mobilità di questa città mettendo al centro la lotta all’inquinamento e la sostenibilità ambientale.

Quest’ultime, infatti, sono uno strumento indispensabile per limitare i flussi di traffico privato nel centro città, agevolare i residenti, lavorare su strumenti di mobilità dolce che mettano al centro pedoni, biciclette, monopattini e altri mezzi eco-sostenibili e favorire lo sharing.

Le ZTL devono quindi coinvolgere l’intero centro città a partire dai quartieri Guasco – San Pietro e Capodimonte dove un intervento di questo tipo non è più rinviabile. Le ZTL, assieme alle aree 30, permetterebbero di liberare il centro dalla schiavitù del traffico privato su gomma, ridurrebbero le immissioni inquinanti nell’aria, agevolerebbero nuove politiche sui parcheggi tese a disincentivare il raggiungimento del centro con il mezzo proprio, aiuterebbero i mezzi del trasporto pubblico in una circolazione più veloce ed efficiente, garantirebbero la possibilità di sperimentare nuove aree pedonali. Su questo ultimo aspetto è nostra volontà liberare in toto dalle auto piazza della Repubblica e sperimentare pedonalizzazioni temporanee su fasce orarie di Via della Loggia. È bene ricordare che proposte di questo tipo si accompagnano alla nostra volontà di riaprire la stazione marittima, riprendere il progetto di metropolitana di superficie, costruire una rete integrata di parcheggi scambiatori collegata al centro città con un servizio di navette rapide ed efficaci.