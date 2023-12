Leadership al femminile, la lezione di Lucia Chiatti

La direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti è salita in cattedra per spiegare la sua "leadership al femminile". Lucia Chiatti è approdata alla sede didattica "G. Tucci" di Macerata dell’Università degli studi di Macerata (Sezione di Linguistica, Letteratura e Filologia), invitata dalle docenti Carla Carotenuto e Michela Meschini. Qui si è raccontata agli studenti nell’ambito del progetto "La leadership democratica diffusa. Percorsi per formare persone di riferimento nella comunità sociale".