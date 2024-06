L’eccellenza "Salesi". Scoliosi gravissima, straordinario intervento su due bambini

Scoliosi gravissima, all’ospedale pediatrico Salesi interventi straordinari su due bambini. Per la prima volta nelle Marche è stata utilizzata una tecnica innovativa attraverso l’accesso mini-invasivo e percutaneo nei confronti dei due bambini affetti da deformità vertebrale gravissima. "I due interventi, effettuati a causa della particolare gravità delle condizioni dei piccoli pazienti _ spiegano i vertici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche _ presentavano numerose difficoltà e hanno visti impegnati i medici e infermieri in sala operatoria per oltre 15 ore.

Questa particolare procedura, denominata ‘tecnica di correzione bipolare senza artrodesi’, è stata eseguita su due piccoli pazienti affetti da scoliosi molto grave. Inizialmente i genitori dei ragazzi si erano rivolti ad altre strutture sanitarie che però, data l’elevata complessità di entrambi i casi, avevano deciso di non procedere chirurgicamente".

Gli interventi sono stati eseguiti da un team multidisciplinare composto dalla dottoressa Monia Martiniani, dal dottor Leonard Meco e dalla dottoressa Silvia Amico della Clinica Ortopedica dell’Adulto e Pediatrica - diretta dal professor Antonio Pompilio Gigante - insieme al professor Lotfi Miladi, chirurgo vertebrale presso l’Ospedale Pediatrico Necker di Parigi e massimo esperto mondiale di questa tecnica.

Il tutto con l’assistenza anestesiologica del dottor Francesco Ventrella della Sod di Anestesia e Rianimazione Pediatrica diretta dal dottor Alessandro Simonini e dall’equipe infermieristica del Blocco operatorio coordinata dalla dottoressa Ilaria Franconi: "La metodica utilizzata di ‘osteosintesi bipolare senza artrodesì è una tecnica mini-invasiva epercutanea _ a parlare è la dottoressa Martiniani _ che ha una grande rilevanza a livello internazionale e rappresenta oggi una valida alternativa in tutti i pazienti, in particolare quelli più gravi e fragili in cui le condizioni generali scadute renderebbero impossibile o particolarmente rischioso un intervento classico di correzione vertebrale".

Soddisfazione è stata espressa dal Dg di Torrette, Armando Gozzini: "Il trattamento delle deformità vertebrali in età pediatrica costituisce una delle principali voci di mobilità sanitaria regionale passiva. Il Progetto Scoliosi del Salesi, nato dalla collaborazione della Clinica Ortopedica e l’Anestesia e Rianimazione Pediatrica, continua a lavorare per ridurre questa problematica introducendo tecniche innovative".