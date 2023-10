Lecchesi in affanno: Varesina non fa sconti in Girone B

Il bis è servito. Dopo avere passeggiato sulla Real Calepina per 5-0, la Varesina si ripete espugnando il campo della Casatese con il punteggio di 3-2.

La compagine di Marco Spilli sale al quarto posto con 10 punti a meno tre dall’Arconatese capolista. Rossoblù avanti al 3’ con Gasparri che finalizza alla perfezione un assist di Vitale. Al 30’ la Casatese pareggia con un’incornata di Stefanoni. Al 36’ Vitale riporta la Varesina avanti su rigore. Al 5’ della ripresa altro penalty per gli ospiti trasformato da Orellana Cruz per un fallo da lui stesso subito ed è il 3-1.

La Casatese prova a riprenderla al 27’ della ripresa ancora con Stefanoni che si regala la doppietta personale ma non basta. Per i lecchesi è la terza sconfitta in cinque gare che li relega nella parte bassa della graduatoria.

Non c’è tempo per recriminare, però, mercoledì si torna in campo per una stagione che non concede pause.

La Varesina vuole avvicinsria alla vetta. la casatese deve riprendersi.

C.C.