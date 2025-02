Lecci tagliati a Portonovo per il film, ecco i nuovi alberi e l’area giochi

Le Terrazze di Portonovo provano a tornare al loro antico splendore. Dopo le polemiche sul taglio dei lecci, ecco il nuovo corso di uno dei luoghi più suggestivi della baia e del Conero. I lavori di sistemazione dell’area in questione, infatti, sono in fase di ultimazione: "L’intervento è stato condotto come da progetto predisposto dal Parco del Conero – commenta l’assessore al turismo Daniele Berardinelli – rispettando i tempi preventivati. Nel momento della riapertura al pubblico invitiamo tutti a seguire le indicazioni fornite per l’accesso, in modo da consentire alle piantumazioni di adattarsi correttamente al terreno".

La produzione cinematografica che lì ha girato il film "Il Maestro" con Favino, ha incaricato un tecnico locale che ha effettuato sia opere di ripristino (alberi, siepi, attrezzature), sia opere di miglioramento dell’area (ulteriori alberi, nuove siepi, nuovi giochi) senza alterare lo stato dei luoghi, ma contribuendo a ripristinare un habitat degradato dove per esigenze del set erano stati tagliati alcuni lecci. Sono stati messi a dimora più di 50 alberi e arbusti di specie diverse, prevalentemente leccio, lentisco, corbezzolo, frassino, carpino nero, oltre a siepi e cespugli, per potenziare la biodiversità tipica della zona, che negli ultimi anni si era impoverita e degradata. Nella parte interna sono state piantate essenze ‘pronto effetto’, mentre nella parte anteriore sono stati messi a dimora siepi e arbusti.

Su precisa indicazione del Parco sono state anche estirpate le piante di pitosforo, non caratteristiche e invasive. Queste ultime sono state sostituite con essenze tipiche. È stata inoltre ripristinata la staccionata lato mare a circa due metri dal ciglio e sono state ricostituite le aree gioco e ricollocati i tavoli per il picnic (accessibili anche alle persone con disabilità), che ora sono fruibili in sicurezza, con elementi nuovi, anche se, nelle forme e nei materiali, rispettosi dei luoghi e della tradizione.